Freestyle-lehti: Pete Parkkonen on saanut osansa somen likaisuudesta

Pihtiputaan laulajatähti Pete Parkkonen singahti kaiken kansan tietoisuuteen vuonna 2008 Idols-tv-laulukilpailun kautta. Tuon jälkeen miehen elämä on ollut pyöritystä, joten hän jos kuka osaa kertoa nuorille, missä viihdemaailmassa mennään.

Parkkonen onkin mukana Dreams.fi-projektissa dreamsterina, eli valmentajana, joka käy puhumassa yläasteikäisille unelmoimisesta ja sen tärkeydestä. Parkkonen on kertonut asiasta Freestyle-lehden tuoreimmassa numerossa.

– Luentojen aikana puhun elämästäni ja siitä, kuinka olen päässyt tähän pisteeseen. Puhun myös julkisuudesta. Puhun myös paljon julkisuuden paskasta puolesta. Olen kertonut julkiseen työhön haluaville nuorille, että oma idea kannattaa olla tosi hyvin mietittynä ennen kuin alkaa pyrkiä julkisuuteen, koska julkisuudessa oleminen on pahimmillaan todella rankkaa menoa.

Kun Parkkosesta itsestään tuli julkisuuden henkilö, niin sanottu julkisuuspeli oli aivan erilaista kuin tänä päivänä. Sosiaalinen media oli vasta ottanut ensimmäiset rääkäisynsä internetin ollessa muutenkin vielä huomattavasti positiivisempi paikka kuin vuonna 2018. Parkkonen on kymmenen vuoden aikana nähnyt, kuinka somen voima on kasvanut ja miten julkkiksista on tullut ikään kuin julkista riistaa.

Parkkonen itse on kohdannut julkisuuden molemmat puolet. Kohta sataa -kappaleen musiikkivideo on seksiä tihkuva, joka toi myös ei-niin-kivoja sivuvaikutuksia. Syksyllä Parkkonen avasi suunsa kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä, sillä ronski video sai jotkut naiset suhtautumaan laulajaan kuin pelkkään lihanpalaseen.

– Miesten kokema häirintä oli minulle todella iso asia. Vasta sen jälkeen, kun olin nostanut kissan pöydälle, tajusin, ettei kukaan mies ollut aiemmin puhunut asiasta. Ja se, että asiasta ei oltu puhuttu, oli minusta todella hassua. Yritän avata aihetta nuorille ja saada heidät ajattelemaan. Entä jos se sattuisi omalle kohdallesi?, Parkkonen pohtii Freestylessa.

Entäpä miehen omat unelmat?

– Olisi varmasti siistiä, rikasta ja värikästä hypätä johonkin aivan uuteen jonkinlaisena ”uutena artistina”. Vaikka hypätä mukaan heavy metal -bändiin ja vetää maskit päälle. Ja tuollainen boksista ulos hyppääminen onkin yksi haaveistani, jonka haluan vielä toteuttaa, Pete Parkkonen kertoo Freestyle-lehdessä.