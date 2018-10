Hääbändi Cupid’s Fiven työpäivät saattavat venyä 18-tuntisiksi – yhtye kertoo, mitä kappaleita juhlapari pyytää lähes aina

Cupid’s Five on etupäässä häissä esiintyvä bändi. Mimi Steffansson laulaa, Vilpertti Salminen soittaa kitaraa, Elias Nummenmaa koskettimia, Sami Jaakkola bassoa ja Antti Kuntonen rumpuja.

Seuraavanlaisia kokemuksia näillä ”lemmenjumalilla” on suomalaisista häistä, joita he ovat muiden bilekeikkojen ohella kiertäneet viisi kesää.

Muuramessa, Koivumäen Herkkutuvalla oli yksi kesän keikoista. Siellä häitään viettivät Tero ja Hanna Inkeroinen.

Bändi saapui paikalle instrumentteineen kahdella autolla Tampereelta. Siellä heillä oli ollut edellisiltana riehakas bilekeikka promootiotilaisuuden jälkeen. Muuramen tilaisuuteen odoteltiin aivan erilaista meininkiä.

– Häissä tunnelma on intiimi. Häät ovat kahden ihmisen herkkä juhla, jota myös vieraat kunnioittavat. Bändinä meidän on oltava kuin kalat vedessä, mentävä tunnelman ja tilanteiden mukaan.

– Yleensä olemme hääpaikalla ennen vieraita. Bändi roudaa kamat paikalle ennen vieraita, jotta ei ole juhlien keskellä kolistelemassa, mutta myös sen takia, etteivät häävieraat ole bändin tiellä. Tarvitsemme myös takatilat, sillä esiintymispäivät ovat henkisesti kuluttavia, ja takatiloissa pääsemme lataamaan akkuja. Saamme yleensä bäkkärille ruokaa ja juomaa. Se on bändin vinkkelistä erittäin suotavaa, koska työpäivän pituus saattaa venyä jopa 18 tunnin mittaiseksi.

– Tällä kertaa saavuimme kesken juhlien. Toisaalta näinkin oli hyvä, sillä nyt ei tarvinnut odottaa passissa monta tuntia.

– Hääpari toivoo aina häätanssin. Nyt se oli Stellan Häävalssi. Myös Akselin ja Elinan häävalssia kysytään usein. Suosittuja ovat myös Janne Raappanan Kaksi onnellista, Anna Puun Kolme vuodenaikaa ja Ismo Alangon Elokuun häävalssi. Takuuvarmoja hittibiisejä häissä ovat JVG:n Pienissä häissä, Maija Vilkkumaan Satumaatango ja Bruno Marsin biisit. Ne vetävät juhlijoita tanssilattialle.

– Musiikkirunkomme on vuosien aikana hyväksi havaittu mutta soitamme myös listan ulkopuolelta toivekappaleita. Tällä kertaa hääpari oli valinnut listaltamme kappaleita. Listalta oli myös tippunut biisejä, esimerkiksi Franz Ferdinandin Take Me Out. Sen aikana jengi ei vaan tanssinut.

– Perinteistä tanssimusiikkia toivotaan, jos vieraiden joukossa on vanhempaa väkeä. Kerran soitimme alkuillasta myös Robinia lasten iloksi. Adelen Rolling in the Deep soitetaan usein, vaikka se on erobiisi. Mutta toisaalta, miksi emme sitä soittaisi, koska se uppoaa yleisöön.

– Joskus hääpari on suunnitellut oman tanssikoreografian häätanssiinsa. Sellaista on kiva katsella. Loppuillasta Mimi voi opettaa yleisöä tanssimaan esimerkiksi Antti Tuiskun Keinutaan. Yleisön yhteislaulu onnistuu hyvin muun muassa Kaija Koon Tinakenkätyttö-kappaleessa, koska sen sanat osataan.

– Hääbändejä on ollut jo jonkin aikaa. Ehkä se on seurausta siitä, että musiikkityyli on muuttunut. Ennen häissä soitettiin vanhaa tanssimusiikkia. 20 vuotta sitten ei olisi voinut kuvitella, että häissä soi joku Popeda tai Dingo. Menevä pop- ja rockmusiikki on nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus hääjuhlissa. Toisinaan soitamme myös ruokailun aikana taustamusiikkina jazzia laulaja-piano-kombolla.

– Vaikka olisi sovittu, että vedetään kaksi 45 minuutin settiä, niin hääpari voi pyytää vielä kolmatta settiä. Suostumme tietysti, jos ei ole hirveän myöhä. Joskus meitä pyydetään keikan jälkeen jäämään juhliin. Kerran kun hääpari oli tuttumme, jäimmekin.

– Yksissä häissä encore-biisin aikana Mimi meni yleisön keskelle laulamaan, kun yhtäkkiä joukko riuskoja miehiä nosti hänet ilmaan. Siinä käsien päällä surfaten hän lauloi loppuun Maija Vilkkumaan Satumaatangon.

– Usein vieraiden joukossa on pariskuntia, jotka sanovat tilaavansa meidät ensi vuonna omiin häihinsä. Sellaista on kiva kuulla.