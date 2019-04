Hääbisneksellään Pariisin Muotiviikoille ponnistanut Silvennoisen pariskunta säästää lapsen hankintaa varten – "Hedelmöitykset eivät ole yksityisellä puolella halpoja"

Tällaista yrittäjäparia ja hääliikettä ei ole toista Suomessa. Ennen kuopiolaisen, nyt savonlinnalaisen Heili Bridalin perustajat Iida ja Valentin Silvennoinen ovat olleet julkisuudessa omista hääasioistaan, kun transsukupuolinen Valentin (ent. Janina) ja bi-/panseksuaali Iida Silvennoinen pääsivät muuttamaan rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi.

Silvennoisten vuonna 2017 perustama hääyritys puolestaan pääsi jo ensimmäisenä vuotenaan suoraan Pariisin Muotiviikoille vuonna 2018.

– Siellä käytiin pyörähtämässä. Yrityksen virallinen yksivuotispäivä vietettiin Pariisissa, yrittäjäpari nauraa.

– Alun perin iltapukusuunnittelija Riikka Ikäheimo, joka oli menossa muotiviikoille, etsi yhteistyökumppaneita ja halusi meidät mukaansa. Päädyimme yksiin Riikan ja kultaseppä Laura Darthin kanssa ja pidimme yhteisen muotinäytöksen Pariisissa. Lisäksi kuvasimme yhdessä Lauran kanssa. Meiltä oli päähineitä ja vaatteita, Lauralta koruja, taustoittavat Silvennoiset.

Silvennoisten bisnesidea syntyi jo vuosia sitten Iida Silvennoisen opiskellessa Rovaniemellä vaatetussuunnittelua. Kaiken taustalla on vakaa arvomaailma.

– Ideoimme hääpukuliikkeen, joka ottaisi avosylin vastaan erilaiset asiakkaat. Morsius- ja hääpukuasioissa suhtautuminen parisuhteisiin on hyvin normatiivinen, ja koko hääbisnes on äärimmäisen heteronormatiivinen. Poikkeuksiakin toki on. Haluamme, että asiakkaat voivat tulla turvallisesti asioimaan, jos esimerkiksi morsian on raskaana tai pari on samaa sukupuolta. Ei tarvitse miettiä, mitähän ne ajattelee.

Iida Silvennoinen tunnustautuu häähöperöksi, joka on ollut 4–5-vuotiaana piirtelemässä prinsessapukuja äidin työhuoneessa, kun äiti teki tuttaville hääpukuja. Kauniiden pukujen suunnittelu jatkuu yhä ja asusteet täydentävät kokonaisuutta. Valentin Silvennoinen pitää huolta yrityksen suurista linjoista.

Hääasujen ja -asusteiden lisäksi Silvennoiset ovat kirjoittaneet morsiamille pari e-kirjaa.

– Minun on vaikea löytää vaatteita, kun olen niin pieni. Lähdin kirjoittamaan sillä meiningillä, mitä olisin itse halunnut tietää puvun hankkimisessa. Vaikka itse olin jo vaatetusalan ammattilainen, en tiennyt esimerkiksi, miltä hyvän puvun pitäisi tuntua päällä ja kuinka isojen helmojen kanssa liikutaan, Iida Silvennoinen kertoo.

Kerimäeltä käsin toimiva Heili Bridal valmistaa muun muassa huntuja, hattuja ja juhlapukuja. Pitkien hääpukujen mallisto täydentyy nyt hiljalleen. Kun työpaikka on kotona ja kollegana on oma kumppani, voivat työ- ja kotiasiat mennä joskus ristiin.

– Idea kun voi tulla missä vain, ja se on pakko kommunikoida ulos. Saunasta juostaan puhelimelle tai paperille kirjoittamaan ajatus ylös. Suttupaperia löytyy runsaasti joka pöydän nurkalta, Valentin Silvennoinen jatkaa.

Miten kävi: hujahtiko Heili Bridal suosioon Pariisissa?

– Näytös- ja messuasiat liikkuvat hitaasti. Tapahtumassa päästään verkostoitumaan ja saadaan kontakteja. Voi mennä pari vuotta, että kontaktit poikivat konkreettisia tuloksia.

Heili Bridal myös nostettiin Vuoden Hääyritys 2018 -finaaliin yli 3 500 yrityksen joukosta. Nyt keväällä Silvennoiset suuntaavat kuvauksiin ex-huippumalli Saimi Hoyerin emännöimän hotelli Punkaharjun puitteisiin.

"Lapsen saamisen pitäisi olla ihana asia"

Silvennoisten tulevaisuuden haaveissa on seuraavina vuosina oma perheenlisäys.

– On siitä keskusteltu useamman vuoden, mutta se on pitkälti raha-asia. Meillä se ei luomuna onnistu. Säästötili on auki, sillä hedelmöitykset yksityisellä puolella eivät ole mitään halpoja. Siinä on useampi tuhat euroa selällään, Iida Silvennoinen kertoo.

Silvennoisten tiedon mukaan julkisella puolella käytännöt lapsen saamisen auttamisesta vaihtelevat, koska eri paikkakunnat tulkitsevat eri tavoin sitä, millaisten parien kohdalla se voidaan tehdä julkisin varoin.

– Periaatteessa sen pitäisi mennä tasan, mutta käytännössä vaihtelua on. Lapsen saamisen pitäisi olla ihana asia, niin tuntuu jo valmiiksi, ettemme halua alkaa vääntämään siitä julkisella puolella. Muilla on siitä huonoja kokemuksia, ja kynnys lähteä julkiselle puolelle on korkea asenneilmapiirin takia, Silvennoiset harmittelevat.

– Se on henkisesti iso asia. Tuollaisissa asioissa sitä suojelee omaa henkistä hyvinvointiaan, vaikka se maksaa. En halua välttämättä altistaa itseä kaikille ennakkoluuloille, jos välillä pystyy antamaan itselleen siitä breikin. Kaikki kunnioitus ja hatunnosto niille pareille ja ihmisille, jotka jaksavat ajaa esimerkiksi julkisia hedelmöityshoitoja samaa sukupuolta oleville pareille tai transtaustaisille pareille. Omalla kohdalla rahkeet ei siihen riitä. Mieluummin säästän viisi vuotta kuin lähden kokeilemaan, saanko julkisella puolella avointa ja hyväksyvää hoitoa vai en.

– Terveydenhoitopuoli on yllättävän konservatiivinen näissä asioissa, mutta muutosta toki tapahtuu hiljalleen, toteaa Valentin Silvennoinen.

Hän vaikuttaa itse Pohjois-Savon Seta yhdistyksessä, jonka tavoitteena on edistää LGBTIQ+ (lyhenne sanoista Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex or Questioning) -ihmisten yhtäläisiä oikeuksia ja turvallisuutta Pohjois-Savossa.