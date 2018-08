HIM-tähti yllättää: Ville Valo siirtyy Agentsin keulille, luvassa ennen julkaisematonta Baddingia

Suomalaisen raskaan rockin suurimpiin menestysbändeihin kuuluneen HIMin lopetettua on uumoiltu, mitä yhtyeen primus motor, laulaja Ville Valo tekee seuraavaksi. Nyt se on selvillä: Valo on hypännyt Rauli "Badding" Somerjokea, Topi Sorsakoskea ja Jorma Kääriäistä säestäneen rautalanka-iskelmä-yhtye Agentsin keulille.

Luvassa on Baddingin ennen julkaisemattomia kappaleita. Vuonna 1987 kuolleen laulajan syntymästä tulee tänään 30.8. kuluneeksi 71 vuotta. Agents tiedotti yhteistyöstä Facebook-sivullaan.

– Tämä stoori sai alkunsa kolme vuotta sitten kun löysin pöytälodjusta Baddingin mulle aikoinaan lähettämät kolme demokasettia. Ensitöiksi kun hommaan ryhdyin otin yhteyttä Villeen, koska jäbällä on raudanluja ote Badding musiikista. Olenkin enemmän kuin iloinen kun tämä proggis vihdoin toteutuu, vaikkakin kolmenkymmenen vuoden viiveellä, levyllehän Badding nämä laulut tarkoitti - ja nyt tuntuu että lupaus täyttyy, kitaristi Esa Pulliainen kommentoi tiedotteessa.

Ville Valo & Agents -yhtyeen ensimmäinen single on 21.9. digitaalisesti julkaistava Orpolapsi kiurun. Vasta nyt päivänvalon näkevä kappale on Baddingin säveltämä ja sanoittama. Kokopitkää albumia lupaillaan alkuvuodesta 2019, jonka jälkeen Ville Valo & Agents aikoo lähteä kiertueelle.