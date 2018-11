Harrikat valtaavat Himoksen kesäkuussa

Ensi kesänä 5.–9.kesäkuuta koetaan Jämsän Himoksessa Himos Parkissa iso moottoripyörätapahtuma, kun Harley-Davidson Club Finland (H-DCF) järjestää viisipäiväisen Harrikka-tapahtuman.

Super Rally 2019 -nimellä kulkevaan tapahtumaan odotetaan tuhansia vieraita, joista moni oletettavasti tulee tapahtumaan omalla Harrikallaan.

Keskiviikosta sunnuntaihin kestävä tapahtuma sisältää paitsi paljon Harrikka-tapaamisia ja jutustelua, myös reilusti musiikkia. Tapahtumassa esiintyvät muun muassa paikallinen country- ja hillybilly-yhtye Steve´N´Seagulls, Hanoi Rocksista ja The Voice of Finland -tv-ohjelmasta tuttu Michael Monroe, Amorphis-metalliyhtye sekä Jyrki69:n tähdittänä rock-yhtye The 69 Eyes.

Ohjelmaan on merkitty muitakin bändejä sekä discoa.

H-DCF on vuonna 1980 perustettu Harley-Davidsonin merkkikerho. Kerho on avoin kaikille Harley-Davidsonin omistajille. Kerhoon kuuluu yli 6 600 jäsentä.