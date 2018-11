Harvinainen tupla: Luonto inspiroi keuruulaista kirjoittajapariskuntaa

Keuruulaiset Eija Junno-Pihlainen ja Jouko Pihlainen tituleeraavat itseään kirjoittajapariskunnaksi ja linjaavat yhteiseksi intohimokseen luonnon. Sitä sanoiksi tulkitessaan he vain käyttävät eri tyylilajeja: toinen runoutta, toinen päivittäishavaintoja ja blogia.

Nyt kaksikolla on edessä hauska tapahtuma, sillä he viettivät keskiviikkona 7.11. Keuruun kirjastossa yhteistä kirjojenjulkistamishetkeä sekä kortti- ja kivinäyttelyn avajaisia. Junno-Pihlainen on työstänyt neljä eri aiheista runoteosta, ja Pihlainen on tallentanut kansien väliin muistiinmerkinnät kuuden viime vuoden luontoretkiltään.

– Kirjoitan luonnosta niin kuin aistin sen; tietopohjani ei ole ollenkaan sellainen kuin Joukolla. Mutta tämä on kahden kauppa: Joukon kanssa pääsen ihanille luontoretkille ja saan aiheita, ja vastavuoroisesti teen hänelle taittotyöt. Kun minulla on päällä luova kausi, olen todella tuottelias, mutta sitten saatan pitää pitkänkin palautumiskauden, Junno-Pihlainen kuvailee.

– Minä taas teen kirjoittamistyötä pitkäjänteisesti ja tasaisesti, käytännössä joka päivä. Luonto on minulle voimavara, luonnossa saan rauhan ja palaudun, luonnehtii Pihlainen.

Junno-Pihlainen on uusimmat teokset mukaan lukien koonnut jo 30 kirjaa. Nyt julki pääsevät runoja ja valokuvia yhdistävät teokset Kiven kolossa ja Luonto meissä, rakkausrunoista ja luontokuvista koostuva Jää luo sekä rakkausrunoja sisältävä Sydän kultaa. Etenkin Jää luo vaati tekijänsä mukaan vuosien "muhimisen" – "joskus tekstit vain tarvitsevat aikaa kypsyäkseen".

Aktiivisena luontojärjestötoimijana, retkien järjestäjänä ja lintuharrastajana tunnettu Pihlainen on koonnut tekstejään aiemmin seitsemään kirjaan. Nyt ilmestyvän Blogikirja 2 – lintumiehen luontoretkiä Keurusseudulla 2012–2017 -kokonaisuuden ykkösosa syntyi vuonna 2011.

– Olen ollut luontoharrastaja vuodesta 1957 ja pannut siitä lähtien paperille havaintoja. Nykyisin päivitän näkemäni nettiin Tiira-palveluun. Sinne olen alkanut siirtää tietoja myös vanhoista havaintokansioistani, hän kertoo.

– Tätä nykyä päivittäinen blogini on Facebookissa. Kirjaan pääasiassa lintuhavaintoja, mutta myös kaikenlaista muuta luontoon liittyvää. Olen kiinnostunut luonnossa kaikesta, kivistä ja puistakin.

Pihlaisten yhteinen harrastus on valokuvaaminen. Myös kameraputkien läpi he katsovat luontoa kumpikin omalla tavallaan: Junno-Pihlainen käyttää usein makroa, Pihlainen tallentaa laajempia maisemia. Vaikka he kuvaavat yhdessä, kirjoissaan he eivät käytä toistensa otoksia.

Luontohavaintojensa päätymisestä kirjaksi Pihlainen kiittää vaimoaan, joka on "hoputtanut" julkaisutyöhön.

– Tykkään kirjoista fyysisessä muodossa. Blogit ovat ehdottoman hyviä asioita, mutta paperille painetut teokset ovat aina eri juttu, Junno-Pihlainen puntaroi.