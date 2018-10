Harvinaista herkkua Suomessa: uusi vinyylilevyjä julkaiseva yhtiö

Yksi Suomen suurimmista musiikkifanituotealan yrityksistä Backstage Rock Shop Oy aloittaa levy-yhtiötoiminnan. Yhtiö keskittyy julkaisuissa aluksi ainoastaan vanhan ajan vinyylilevyihin.

Yhtiön ensimmäinen julkaisu on 30-vuotisjuhliaan viettävän Klamydia-yhtyeen legendaarinen debyyttialbumi Älpee, joka julkaistaan tammikuussa 2019 ensimmäistä kertaa uudelleen sitten vuoden 1992. Kyseessä on alkuperäismiksauksesta tehty rajoitetun painoksen vinyyli, joka on masteroitu uudelleen juhlajulkaisua varten.

– Vinyylit ovat aina olleet meillä vahva tuote fanituotteiden rinnalla, joten levyjen julkaiseminen on meille täysin luonnollinen lisä toimintoihin. Levyjen luontevina jakelukanavina toimivat artistien viralliset verkkokaupat sekä keikoilla tapahtuva myynti, yrityksen toimitusjohtaja Matti Lehtonen sanoo.

Suuntaa mahdollisille muille julkaisuille antakoon se, että Backstage Rock Shop edustaa yli kolmeakymmentä rock- ja metallimusiikin kärkinimeä Suomessa, kuten Nightwishiä, Children of Bodomia, Apulantaa, Eppu Normaalia ja Insomniumia sekä merkittävimpiä lastenyhtyeitä, kuten Fröbelin Palikat ja Hevisaurus.

Backstage Rock Shop myy fanituotteita verkkokaupan ohella isoissa tapahtumissa ja keikoilla stadioneista klubeihin yli 300 keikan vuositahdilla. Vuosittain Backstage Rock Shop myy esimerkiksi yli 40 000 bändipaitaa.