He ovat jatkossa urheilun verokuninkaita – Jyväskyläläinen Benjamin ”Notah” Läärä, 25, on e-pelaamisen ammattilainen

Jyväskyläläinen Benjamin ”Notah” Läärä, 25, on ollut lukuisten suomalaisten tavoin kiinnostunut tietokonepeleistä pienestä pitäen.

– Silloisen Tikan Siwan vieressä oli nettikahvila, jonne mentiin aina koulun jälkeen pelaamaan isojen poikien perässä. Counter-Strike 1.6, Warcraft III ja World of Warcraft ovat varmasti tuttuja jokaiselle pelaajalle, ja niitä tuli itsekin hakattua.

Suurimman vaikutuksen nuoreen Läärään teki kuitenkin Dota.

Defense of the Ancients, eli Dota, teki reaaliaikaisen strategiapainotteisen pelityypin tunnetuksi ympäri maailman ilmestymisvuonnaan 2003. Kukaan ei osannut aavistaa, että 15 vuotta myöhemmin pelin jatko-osan, Dota 2:n, The International -ykkösturnausta seuraisi lähes 15 miljoonaa katsojaa. Läärä muiden pelistä kiinnostuneiden tavoin pelasi Dotaa vain omaksi ilokseen.

– Olisinko ollut 15- tai 16-vuotias, kun mulle ostettiin läppäri ihan vaan sen takia, etten kävisi enää niin paljoa viereisessä nettikahvilassa pelaamassa. Pelasin kavereiden kanssa aluksi viihtyäkseni, myöhemmin kehittyäkseni ja voittaakseni.

Vuonna 2013 julkaistiin Dota 2, josta järjestettiin aluksi pienimuotoisia turnauksia myös Suomessa. Läärä voitti Suomen suurimmassa LAN-tapahtumassa, Assemblyillä, pelatun harrasteturnauksen.

– Pääsin myöhemmin testaamaan pelaamista oikeassa ammattijoukkueessa, kun tanskalainen Brian ”MaNia” Strandby kutsui minut mukaan harjoituspeleihin. Voin sanoa, että siinä vaiheessa jännitti ja kovasti.

Vaikka joukkue hajosi kolmen kuukauden jälkeen, kasvatti tapahtunut Läärän nälkää.

Ennen ja jälkeen armeijan Läärälle sateli voittoja suomalaisista turnauksista, joissa alkoi olla kunnian lisäksi tarjolla oikeita palkintorahoja. Läärän pelikavereina pyöri nuoria suomalaisia pelaajia, kuten tulevat maailmanmestarit Lasse ”Matumbaman” Urpalainen sekä Jesse ”JerAx” Vainikka.

Menestyksestä huolimatta pelaajaura ei ottanut tulta. Kunnes sitten eräässä saksalaisessa turnauksessa aukenivat portit valmentajatehtäviin.

– Pääsin valmentamaan saksalaista Escape Gaming -joukkuetta. Muistan, että juhannus vuonna 2016 kului pyöritellessä exceleitä ja valmistautuessa The International -turnauksen karsintoihin. Loppujen lopuksi taisteltiin joukkueen kanssa pääsy lopputurnaukseen, joten ei mennyt juhannus täysin hukkaan.

Kolme kuukautta vanhan joukkueen matka päättyi Seattlessa järjestetyssä turnauksessa 16 parhaan joukkoon.

– Turnaus oli tasoltaan todella kova, eikä tuo sijoitus ollut joukkueelle ollenkaan huono, vaikka silloin harmitti. Tuntui hyvältä todistaa itselleni ja joukkueelle, että osaan valmentaa pelaamisen lisäksi.

Elokuussa vuoden 2018 The International -turnauksen voitti eurooppalainen joukkue OG, jonka pelaajiin kuuluvat suomalaiset Topias ”Topson” Taavitsaisen sekä Läärän entinen tiimikaveri JerAx. Nyt Läärä ei ollut paikalla valmentajana tai pelaajana vaan Ylen selostajana.

– Tehtiin pitkä viikko juontoparini Arttu Hämäläisen kanssa. Oli upeaa päästä telkkariin ja saada Twitterissä kehuja selostuksesta. Eräässä sanottiin, että en tajunnut pelistä mitään mutta juonto teki tästä oikeasti kiinnostavaa. Olihan se myös upeaa nähdä poikien voittavan, se oli tunteikas hetki.

Kuluvana syksynä Läärä on löytänyt uudestaan kipinän kehittää itseään myös pelaajana.

– Pelaan päivittäin. Tarkoituksena on saada ruosteet irti Dota 2 -taidoistani. Tiedän, että siellä alla on edelleen se nälkäinen support-roolin pelaaja.

Miehen mukaan tulevaisuus sisältää kaikesta huolimatta paljon elektronista urheilua.

– Tällä hetkellä selostan ja opetan e-urheilua osa-aikaisesti, sekä tuotan sisältöä alan nettijulkaisuihin. Toisaalta pelaaminen ja valmentaminen ammattitasolla kiinnostaa edelleen. Paluu pelikentille ei ole mikään mahdoton idea sekään, Benjamin Läärä sanoo.