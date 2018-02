Heikki Salo tekee mielellään lastenkeikkoja

Muuramesalissa loppuunmyydylle katsomolle esiintyi sunnuntaina Herra Heinämäki ja Lato-orkesteri eli Heikki Hela, Heikki Salo, Janne Louhivuori, Jouko Mäki-Lohiluoma ja Mikko Löytty. 5-henkinen porukka saapui Muurameen kaikista ilmansuunnista. Osa keikoilta, osa kotoa tai jostain muualta.

– Olen joskus miettinyt, että siitä saisi hienon kaavion kun piirtäisi meidän liikkeet keikoille. Tullaan kukin eri suunnasta ja lähdetään eri suuntiin, Salo nauraa.

Lastenmusiikkiorkesteri sai alkunsa vuonna 1999. Lato-orkesteri on vain yksi viisikon projekteista. Kullakin on omat bändinsä. Löytyllä aktiivisia kokoonpanoja on kymmenkunta. Hän heittääkin vuodessa jopa 150 keikkaa. Salon ja Mäki-Lohiluomankin luvut pyörivät lähellä sataa. Helalla on keikkailun lisäksi teatteriprojekteja. Louhivuori taas oli Gramexin tilastojen mukaan Suomen 17. eniten levyttänyt studiomuusikko vuonna 2008.

Helposti voisi luulla, että jo pelkkä aikataulujen yhteen saattaminen on työläs operaatio. Lisäksi jostain täytyy ammentaa energiaa tekemiseen.

­– Kyllähän tässä olennainen tekijä on tämä miellyttävä herraseura. Nämä ovat erityisen mieluisia keikkoja, Löytty sanoo.

– Ei tätä ilman hyvää henkilökemiaa olisi jaksettu tehdä, Louhivuori komppaa.

Sen lisäksi, että lapsille esiintyminen on palkitsevaa, on se myös taloudellisesti kannattavaa.

– Keikat ovat keskellä päivää, joten hotelliöitä ei tarvita ja paikalle tullaan omilla autoilla, Salo sanoo.

– Me pärjätään pienellä äänentoistolla, koska ei tarvita mitään hevituuttausta, Louhivuori lisää.

– Kyllä näitä lastenkeikkoja tekisi mielellään enemmänkin, jos ehtisi, Salo sanoo.