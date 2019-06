Henna Peltonen: "Joidenkin on vaikea hyväksyä, että en ole vain julkkis"

Haastattelun sovittaminen Henna Peltosen, 37, aikatauluihin on haastavaa.

– Kesät on mulle aina todella kiireistä aikaa. Nytkin on tanssiesityksiä Ysäriartistien taustalla. Lisäksi teen varikkotyttöjuttuja, ryhmäliikuntaohjaajan tuurauksia, kirjoitan blogeja, laulan taustoja, vedän EW-missikisaa ja olen kahden lapsen äiti, Peltonen kertoo Tampereen keskustassa.

Tultuaan haastatteluun lasten kanssa Särkänniemessä vietetyn iltapäivän jälleen.

Keskisuomalaisen lukijoille Peltonen tuli tutuksi keväällä hänen kuntovinkkiensä kautta. Vinkit saivat todella hyvän vastaanoton, joten niille on luvassa jatkoa.

Mutta oikeasti: kyllähän kaikki Henna Peltosen muutenkin tuntevat: kohublondi, Tauskin ex ja fitnesskisaaja.

– Olen ollut julkisuudessa yli 10 vuotta. Monet varmasti tunnistavat minut eikä se minua häiritse. Tykkään jutella ihmisten kanssa.

No niin, luuletteko siis tuntevanne Henna Peltosen? Tiesitkö esimerkiksi, että tämä nainen itkee kotimaiselle romanttiselle elokuvalle, oikeasti harrastaa historiaa ja vanhoja rakennuksia, viihtyy luonnossa ja käyttää kotona villasukkia ja verkkareita.

Tämä suomalaismiesten silmissä kohublondi, joka otti itse silikonit ja alkoi sen jälkeen järjestää Eloveena-missikisoja?

– Huomasin, että Suomessa ei ole luontaista missikisaa, vaan kaikki kisat perustuivat kauneuden rakentamiseen. Olemalla luonnollinen, ei pärjännyt. Ajattelin, että joku sellaisen kisan vielä järjestää, mutta kun niin ei tapahtunut, päätin järjestää sellaisen itse.

Tänä kesänä valitaan jo kolmas EW-missi.

– Kisan suosio on yllättänyt täydellisesti.

Ensimmäisen EW-kisan kuvaukset järjestettiin Jämsänkoskella Ilveslinnassa.

– Kun tutustuin paikkaan, olin kuin puulla päähän lyöty. Haluankin tuoda EW-kisoissa esille historiallisia miljöitä, kuten nyt tänä vuonna Hämeenkylän kartanon. Se on minulle henkilökohtaisesti tärkeää. Haluaisin joskus asua vanhassa talossa, jota remontoisin.

Peltosen sanomisia voisi pitää mainos- ja korulauseina, mutta kun hän myöntää osaavansa myös tämän pelin, on pakko uskoa naista. Eli peli tarkoittaa sitä, että Peltonen tietää, miten julkisuudessa toimitaan. Mutta silti ei tarvitse tinkiä periaatteista.

– Joidenkin on vaikea hyväksyä, että minussa on ne molemmat roolit. Kaunis Veera -näytelmä on mun ehdoton suosikki. Metsolat tv-sarjaa voisin katsoa uudestaan ja uudestaan. Olen täydellinen maalaisromantikko, jonka kodissa pitää olla se pullantuoksu, Vammalassa syntynyt nainen sanoo.

Kuten sanottua, tämän naisen toinen rooli on se julkisuus. Kuten seksikäs, vähissä vaatteissa esiintyminen.

Julkisuudesta Peltonen (o.s. Tuominen) onkin kerännyt kokemuksia monin tavoin. Muun muassa bikini fitness -kisoissa, joissa hän oli MM-tasolla toinen 2015 ja Euroopan paras 2017. Niissähän ollaan suhteellisen paljaana lavalla.

– Noissa voitollisissa EM-kisoissa pyörryin juuri ennen lavalle menoa. Olin vetänyt tiukan treenin ja dieetin ja olin juomatta, koska nesteettömyys kuuluu lajiin. Kuumuus tuo kisapäiviin kaikenlaisia haasteita. Hetken jo ajattelin luovuttaa, kun olo oli niin tuskainen. Kun sitten voitin, ajattelin, että tämä on kaikki sen arvoista.

Peltonen sanookin treenaavaansa vielä mummonakin, koska liikunta on hänelle henkireikä.