Henna Peltosen kuntovinkit, osa 3: Kaikki sokeri pois!

Tärkein perusasia, mikä tulisi painonhallinnassa laittaa kuntoon, on kiinnittää huomiota oikeaan ravintoon ja muistaa säännölliset ruokailuvälit. Tässä avainsanana on suunnitelmallisuus.

On sanomattakin selvää, että jos et suunnittele ruokailujasi etukäteen, joudut todennäköisesti haukkaamaan helposti saatavia välipaloja, sorrut naposteluun, valmisruokiin tai kaloripitoisiin pikaruokiin tai saatat jättää aterioita väliin. Seurauksena on se, että on vaikea noudattaa terveellisestä ruokavaliota enää siinä vaiheessa, kun pääset kotiin. Nälkä on tällöin kasvanut jo niin suureksi, että kesäkunto tuntuu toissijaiselta haaveelta. Tällöin syöt nälkääsi mitä sattuu.

Onnistumisen kannalta on siis tärkeä suunnitella, mitä syöt ja milloin syöt.

Siispä.

Suunnittele kauppaostoksesi etukäteen äläkä mene nälkäisenä kauppaan.

Kiinnitä huomiota annoskokoihin. Syö vähemmän mutta useammin ja fiksummin.

Jos olet tottunut jättämään esimerkiksi aamiaisen väliin, opettele syömään aamiainen vaikkei sinulla olisi nälkäkään. Kroppa tottuu nopeasti uuteen rytmiin ja alkaa nopeasti myös vaatia säännöllistä ateriaa.

Säännöllinen ruokailurytmi pitää aineenvaihdunnan liikkeellä, joka on painonhallinnassa tärkeää.

On myös tärkeää ennakoida.

Valmista aterioita etukäteen. Kuulostaa ehkä työläältä, mutta kun jaksaa esimerkiksi yhtenä päivänä valmistaa koko viikon ruoat, muina päivinä ei tarvitse käyttää aikaa kokkailuun. Lisäksi se on taloudellisesti järkevää.

Helppo esimerkki. Keitä riisi tai tumma pasta, paista kanafileitä ja lisää niiden kylkeen parsakaalia tai muita vihanneksia. Ruoan kevyenä kastikkeena toimii loistavasti turkkilainen jogurtti. Valmista aina myös iso kulhollinen salaattia, jonka jaat valmiiksi rasioihin.

Itse nappaan nopeisiin palavereihin, kampaajalle sekä parin tunnin automatkoille jääkaapista maitorahkan, raejuustopurkin tai shakerin, johon mittaan valmiiksi proteiinin ja matkalla sitten lisään vain veden. Nämä ovat nopeita ja helppoja välipaloja missä vain nautittavaksi. Näin ateriavälit eivät pääse venymään. Nappaa siis aina jokin terveellinen välipala tai lounasrasia mukaasi kun lähdet kotoa!

Karsi ruokavaliostasi kaikki sokeri. Mehut ja limsat on yksi yleinen heikkous monelle. Jos on tottunut juomaan paljon sokerijuomia, voi tuloksia saada jo pelkästään jättämällä ne kokonaan pois ja vaihtamalla kaikki sokerijuomat veteen. Suositus on juoda 2–3 litraa vettä päivässä.

Vähennä myös alkoholinkäyttöä tai lopeta kokonaan. Alkoholissa on yllättävän paljon kaloreita. Lisäksi yksi baari-ilta voi vaikuttaa monta päivää vireystasoon, ruokavalioon sekä treenirytmiin, joten en suosittele alkoholia ollenkaan jos haluat pudottaa painoasi tai lisätä hyvinvointiasi.

Eli pähkinänkuoressa; Suunnittele ja ennakoi ruokailusi! Jätä ruokavaliosta pois sokerit, valkoiset jauhot, muistat jokaisella aterialla proteiinit ja minimoit hiilihydraatit. Muista myös tärkeät hyvät rasvat.

Kirjoittaja on menestynyt fitnessurheilija, ryhmäliikuntaohjaaja, malli ja missiemo.