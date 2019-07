Hevosurheilu-lehti: Yli 27 miljoonaa kaviouralla tienanneella huippuohjastajalla syöpä

Pitkän uran raviohjastajana ja valmentajana tehneeltä Antti Teivaiselta on löytynyt Hevosurheilu-lehden mukaan syöpäkasvain nielurisojen alueelta. Asia paljastui, kun Teivainen hakeutui lääkärin pakeille kolme viikkoa sitten nielemisvaikeuksien takia.

Teivainen jätti jo viikonloppuna väliin ravit Riihimäellä. Hän odottaa tällä hetkellä sytostaatti- ja sädehoitojen aloitusta.

– Toistaiseksi ajelen vielä kilpaa, mutta jossain vaiheessa joudun jäämään sairauslomalle, Teivainen kertoo asiasta ensimmäisenä uutisoineelle Hevosurheilu-lehdelle.

Suomen tunnetuimpiin ohjastajiin lukeutuva Teivainen, 59, on voittanut yli 40 vuotta jatkuneella ohjastajaurallaan palkintorahoja yli 27 miljoonaa euroa. Parhaimmillaan yli 2 000 lähtöä vuodessa ohjastanut Teivainen on ollut ohjastajana mukana lähes 60 000 lähdössä. Ykkössijoja hän on ajanut joko muille omistajille tai omille valmennattavilleen noin 7 900.

Nurmijärveläisen tavaramerkkinä on pidetty aina nopeaa lähtöä sekä ajotapaa, joka ottaa hyvässä hevosesta kaiken irti. Myös monelle keskisuomalaiselle hevosenomistajalle tiliä tehnyt Teivainen on pidetty kuski, jonka bravuurina pidetään lämminveristen ohjastamista.

Vuoden ohjastajaksi Teivainen on valittu 2004, 2006 ja 2007.