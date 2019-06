Himoksella esiintynyt Teflon Brothers Keskisuomalaisen haastattelussa Spotify-listan ykköseksi nousemisesta: "JVG on se meidän Kanada tässä"

Teflon Brothers antoi Keskisuomalaiselle haastattelun lauantaina Jämsän Himos Juhannuksessa ennen omaa keikkaansa.

Pyhimys ilmoittaa ensi töikseen jo ennen haastattelun alkua, että Teflon Brothersin ja Kalevauva.fi:n käsissä yhteistyössä syntynyt kappale Juhannussimaa on juuri saavuttanut Spotifyssä Suomen Top 50 -soittolistan kärkisijan.

– 114 000 kuuntelua päivässä. Listan ykkössija on meidän kentällä tärkeä saavutus, ja ainahan voi olla vain yksi ykkönen, Pyhimys lataa.

Juhannussimaa-kappale tiputti Suomen hip hop -skenen huipun JVG:n kyseisen listan kakkossijalle. Pyhimys ja Heikki Kuula sanailevat saavutuksen olevan samaa luokkaa Suomen tämänkeväisen jääkiekko-MM-kullan kanssa.

– Jos Suomi voittaisi jääkiekon MM-finaalissa Slovakian, niin se ei olisi ihan yhtä makeeta, kuin se, että Suomi voittaa Kanadan tai Ruotsin. JVG on se meidän Kanada tässä.

Teflon Brothers on ollut Jämsän Himos Juhannuksessa suorastaan vakiovieras. Juhannus 2019 oli yhtyeen viides vuosi tapahtumassa peräjälkeen.

– Vuodesta 2016 en ainakaan muista mitään, Pyhimys toteaa kysyttäessä anekdootteja vuosien varrelta.

Pimentoon jää, mistä muistamattomuus johtuu. Voli taas muistaa eräänä vuonna yhtyeen kanssa lavalla olleen ”ihan sikana jengiä”.

– Se taisi olla vuosi 2015, telttalavalla oli silloin varmaan parisataa ihmistä meidän kanssa. Ihmiset menevät aika tiiviiseen tilaan.

Kuopion Tahkolta suoraan Himokselle saapuneet Teflonit kertovat Pyhimyksen upouuden valkoisen takin olleen juhannusaaton keikan jälkeen aivan verinen.

– Joku nainen vuosi verta mun päälle. Jouduin heittämään takin yleisöön, mutta onneksi otin pakasta heti uuden Fred Perryn päälle, Pyhimys sanoo hypistellen sinistä pusakkaansa, muun yhtyeen ja crew’n jäsenten revetessä nauramaan.

Keskustelu ohjautuu taas varsinaiselle raiteelleen, ja kesäkuun alussa julkaistuun Juhannussimaa-kappaleeseen. Biisi kuullaan 16.10. teattereihin saapuvan Fingerpori-elokuvan loppukappaleena, ja se koostuu pelkästään Pertti Jarlan samaisessa sarjakuvassa kuulluista lausahduksista.

– Aika usein meidän isoimmat hitit ovat sellaisia, että niissä yhdistyy monta asiaa. Olimme puhuneet, että olisi hauskaa tehdä Kalevauvan kanssa biisi sillä heidän omalla konseptillaan, ja sitten Fingerpori-elokuvan tuotantotiimi tuli käymään Universal Musicilla, ja kysyivät että mistä saataisiin elokuvalle tunnusbiisi. Loppu on historiaa, Pyhimys sanoo.

Teflon Brothers tekee syksyllä aluevaltauksen myös kirjallisuuden maailmaan, kun Teflon Bible -nimeä kantava Hippo Taatilan kirjoittama teos julkaistaan lokakuussa.

– On kulunut kymmenen vuotta ekasta albumista, joten se on sellainen aika looginen kohta tehdä tällainen katsaus. On hienoa, että kustannusyhtiöt haluavat tehdä kirjoja vähän tuoreemmistakin artisteista, Pyhimys sanoo.

– Ja kun itse kertoo kaikki nuo jutut, niin muiden ei tarvitse, Heikki Kuula toteaa.

– Niin, onhan se hyvä syventää sitä omaa viestiä. Jos jotakuta kiinnostaa ne ajatukset siellä tekemisen taustalla, niin on olemassa joku paikka mistä ne löytyvät, Pyhimys sanoo.

Tefloneiden keikkavälittäjän nettisivuilta löytyy Heikki Kuulan suusta tullut lainaus: ”Tefloneille sopii se, että aiheutetaan pahennusta ja hämmennystä”. Minkälaista pahennusta ja hämmennystä yhtye aikoi aiheuttaa lauantaina Himoksella?

­– No ainakin meillä on ollut han hirveät neuvottelut, että saadaanko tuoda yleisöä lavalle ja laittaa sinne tulta pystyyn. Meillä on kokki nimittäin mukana, ja turvallisuuspäällikkö sanoi, että ei saada tuoda grilliä lavalle. Eli se varmaan ainakin aiheuttanee järjestäjissä pahennusta, jos grilli päätyy mukaan lavalle. Ja yleisöhän aina vain tykkää, jos artisti aiheuttaa pahennusta, Teflon Brothers sanoi.