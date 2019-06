Himoksella ilo irti juhannusaattona: "Mun tärkein tavoite oli saada päivitetty fanikuva JannikaB:n kanssa"

Keskikesän juhla on täydessä käynnissä, kun Jämsän Himoksella monituhatpäinen juhannuskansa soljuu festivaalien virrassa.

Musiikkia, mukavaa oloa ja monenkirjavaa menovettä. Siinä tuntuisi olevan valtaosan resepti juhannusaatolle. Kaikki ei kuitenkaan aina mene ohjekirjan mukaan. Juhannusaatto on Himoksella vallan värikäs.

Himoksen päälavan edusta on iltapäiväneljän korvilla kovin hiljainen. Viereinen teltta on juuri tyhjentynyt Abreun keikan jälkimainingeista. Ellips on soittovuorossa. Muutama minuutti ennen keikan alkua päälavan edustalla on vain kourallinen väkeä.

Festarikansa torkkuu mökeissään vielä edellisillan juhlahumun jälkeen. Osa on selkeästi yhä eilisellä reissullaan.

Yleisön maltillinen määrä ei bändiä haittaa. Energisesti aloittanut Ellips saa jopa ukkosen jyrähtämään ja vain innokkaimmat fanit jäävät lavan edustalle kaatosadekuuron valuessa niskaan. Muut karkaavat kauemmas katoksien alle.

Tosifanien joukkoon lukeutuu Ellips-tatuoinnista päätellen jämsänkoskelaislähtöinen Anniina Hiljanen. Hän on saapunut paikalle tyttöystävänsä Maiju Sarvijärven kanssa. Kaksikko mökkeilee isomman ystäväjoukon kanssa Himoksella.

– Tämä on meidän tatuointijengin reissu, että tultiin tänne, Hiljanen kertoo ja näyttää nilkassaan komeilevaa Jämsänkosken postinumerotatuointiaan.

Muillakin mökkeilevillä tatuointijengiläisillä on vastaava tatuointi. Se on kunnianosoitus ystävysten jämsänkoskelaisjuurille. Sarvijärvi on toisaalta, hän ei tatuointia omaa.

Ellipsin yhä soittaessa tekee järvenpääläinen Ronja Holmila jotain ikimuistoista. Hän ottaa KPS Piercingin pisteellä itselleen nenälävistyksen.

– Tämä oli vain tällainen spontaani idea, Holmila nauraa ja menee lävistäjä Tiina Viertokankaan ammattimaisiin otteisiin.

Lävistyspisteellä työskentelevä Neea Ahokas kertoo yllytyskoruja otettavan festareilla tasaiseen tahtiin. Erityisesti ilta-aikaan pisteelle valuu innokkaita rei'itykseen.

– Nännilävistyksiä otetaan todella paljon. Se on varmaan noin 50 prosenttia meidän lävistyksistä näillä festareilla. Ehkä yksi tai kaksi ottaa genitaalilävistyksen, Ahokas kertoo.

Koska suurin osa festariväestä on yhä mökkikylissä, on aika suunnata mökkimaailmaan. Erään mökin terassilla pauhaa vuoden 1995 kenties soitetuin biisi, Den glider in. Helsinkiläisystävykset Juho ja Kalle kertovat heidän olevan kaveriporukan voimin Himoksen juhannushumussa nyt jo kymmenennen kerran.

– Meillä on aikaisemmin ollut aina kaikkien aikojen bileet täällä mökissä, mutta nyt aletaan vanhentua. Tänä vuonna meidän mökkibileet on tämän festivaalin toiseksi parhaat, Kalle kertoo.

Helsinkiläisten naapurimökkiin on majoittunut Valkeakosken väkeä, jotka ovat saaneet Toijalan nuorista miehistä seuraa. Joukko on vuokrannut mökin pihaan paljun, joka on aktiivisessa käytössä.

Valkeakoskelainen Ari kertoo varautuneensa Jämsän juhannukseen neljän kossupullon ja neljän kaljalaatikon voimin. Toijalalainen Niilo kertoo juovansa vain neljä laatikollista olutta, kun taas Villen matkaeväänä Himokselle on ollut seitsemän laatikkoa olutta ja yksi vodkapullo.

– Kyllä sillä pärjää. Ja tuolla alueella ei saa juoda omia, joten sieltä sitten pitää ostaa lisää, mieskolmikko kertoo.

Liekö puheissa testosteronia.

Päihteettömyyden puolesta paikalle on saapunut YAD eli Youth Against Drugs-organisaatio. YAD:in pisteellä pääsee pyöräyttämään epäonnenpyörää ja voi tehdä leikkimielisen huumetestin.

– Yllätyin kyllä, että miten hyvin tämä tapahtuma on järjestetty. Todella hyvä tunnelma. Mutta kyllä täällä valitettavasti on todella paljon päihteitä. Kannabistakin liikkuu, vapaaehtoishommissa oleva Pinja Viitala kommentoi.

– Haluamme kuitenkin herättää keskustelua festariväen keskellä siitä, että mukavaa voi olla ilmankin päihteitä. Me tarjoamme vaihtoehtoja päihteille, emme ole täällä tuomitsemassa tai sanomassa, ettei päihteitä saisi käyttää, hän jatkaa.

Alkoholi kuitenkin näkyy monin tavoin. Se tuo iloa ja eloa jäyhiin suomalaismiehiin.

– Mutta olenko minä ihan typerän näköinen, kun olen näin humalassa, kysyy eräs hoiperteleva parikymppinen festarinkävijä murheellisena toimittajalta.

Alkoholi on ensihoitaja Hannu Hännisen mukaan myös suurin syy ensiaputeltan asiakasvirtaan.

– Kylmäpusseja menee paljon ja haavoja pitää hoitaa. Päivällä on hiljaisempaa mutta yöaikana on todella vilkasta, Hänninen kertoo.

Alkoholia tai ei, on kaikkien tavoite nauttia juhannuksesta. Ystävykset Kirsi Lehtonen ja Hanna Viitanen ovat tulleet nauttimaan ystävyydestä ja omasta ajasta. Molemmat ovat äitejä, joiden jälkikasvu on juhannuksen toisaalla.

– Me ollaan ja nautitaan nyt. Aiomme olla jopa teltassa yötä, naiset kertovat nauraen.

Heidän seuraansa on lyöttäytynyt myös nastolalainen Vili Mustonen.

– Mun tärkein tavoite tälle festarille oli saada päivitetty fanikuva Jannika B:n kanssa. Ja sain, Mustonen iloitsee viitaten torstai-illan artistivieraaseen.

– Mutta pistä sinne lehteen sit kanssa, että vi***n Wirtanen, kun vei mun muijan, mojitoa nauttiva mies letkauttaa.

Perjantain juhannusaatto kääntyi iltaan ja yötä kohden. Illan esiintyjistä Elastinen täytti teltan ääriään myöten täyteen, Sanni rokkasi päälavalla ja se Mustosen mainitsema vi***n Wirtanen päättää perjantain bakkanaalit Apulanta-yhtyeineen.