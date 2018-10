Huippu-urheilijapariskunta riitelee räiskyvästi, pitää mykkäkoulua ja leppyy treenatessaan – Irina Matilainen-Tuokkola ja Pekka Tuokkola rakastuivat yhdeksän vuotta sitten

Oli kesä 2011, kun Pekka Tuokkola kutsuttiin Venäjän jääkiekkoliigaan maalivahdiksi. Samana syksynä Irina Matilainen-Tuokkola voitti Australiassa aerobicin MM-kultaa, opiskeli liikunnanopettajaksi ja reissasi Jyväskylän ja Moskovan välillä. Loppuvuodesta hän palasi kotiin kuultuaan äitinsä sairaudesta. Alkuvuodesta äiti menehtyi.

Tuo aika on jäänyt pariskunnan mieleen ja vaikuttanut osaltaan siihen, että Pekka halusi jäädä perheen vuoksi Suomeen ja rauhoittaa elämän. Venäjältä hän ei nimittäin saanut lupaa lähteä tukemaan vaimoaan eikä edes anoppinsa hautajaisiin. Vapaata ei tullut myöskään Linnan juhliin, jonne vaimo oli saanut kutsun.

Niinpä hän irtisanoi sopimuksen kesken kauden ja palasi Suomeen.

Viimeisimmän ulkomaansopimuksen Pekka Tuokkola teki Italiaan viime vuonna, ja Irina jäi lasten kanssa Jyväskylään, jatkoi personal trainer -opintoja ja aloitteli yritystoimintaansa. Lapset olivat puolipäivähoidossa. Sitä ennen perhe oli ehtinyt kiertää isän työn mukana muun muassa Kuopion kautta Ruotsiin, sitten Itävaltaan, jonka jälkeen Jyväskylään.

Syksyinen alkuilta Ruokkeella 2018: Perheenisä on juuri tullut treeneistä. 5-vuotias Olivia ja 3-vuotias Emilia juoksevat vastaan.

Keittiössä tiskikone hurisee, ja isä käy keksimässä tyttärilleen tekemistä siksi aikaa, kun haastattelu kestää. Pikkutytöt juoksevat takaisin keittiöön, isä sitaisee ponnarin Olivian hiuksiin ja äiti lupaa, että tytöt saavat mennä poikkeuksellisesti makuuhuoneeseen syömään banaania.

Pekka Tuokkola opiskelee nyt liiketaloutta. Maanantaina JYP teki hänen kanssaan kolmen viikon pelaajasopimuksen, joka kestää marraskuun maaottelutaukoon asti.

Parisuhde ja perhe ovat tärkeimmät, se käy selväksi. Mutta mistä rakkaus alkoi?

– Tuttujen Sinuhe ja Kaisa Wallinheimon kautta. Ei meillä ollut sen kummempia treffejä tai baari-iltoja. Juoksimme, pyöräilimme ja teimme punttitreenejä yhdessä.

Irinan mielestä erityistä rakkautta ja huolenpitoa JYPissä tuolloin pelannut poikaystävä osoitti pakkaamalla ja muuttamalla hänen tavaransa yhteiseen kotiin sinä aikana, kun hän itse valmistautui kisoihin ja kilpaili Karibialla.

Pariskunta on ollut yhdessä yhdeksän vuotta. Pienlapsiperheen arjen pyörittäminen on nyt kummankin vanhemman harteilla.

Edellinen riita pariskunnan välillä alkoi näin:

– Olin väsyneenä treenien ja opiskelun jälkeen tehnyt makuuhuoneen seiniin korjauskittauksia. Tiedän, etten ole hyvä remontoija, mutta yritin parhaani. Loukkaannuin, kun Irina sanoi kotiin tullessaan, että huonosti kittasit.

Irina ottaa syyt niskoilleen.

– Ajattelin remontoivani huoneen nopeasti sinä aikana, kun Peki pelasi Italiassa. Eihän se onnistunut, ja huone on ollut nyt vuoden ajan keskeneräinen. Koska olen muurarin tytär, tiedän jotain kittauksesta ja se seinän epätasaisuus harmitti.

– Usein riitamme syntyvät siitä, että olen liian väsynyt ja sitten huomautan jostakin tarpeettoman suoraan, hän sanoo.

Riitojen sopiminen etenee tällä tavalla:

– Pidämme ensin mykkäkoulua. Se loppuu viimeistään, kun tulee vieraita. Ystävämme Paula ja Mikko näkevät kaiken jo ilmeistämme: No mikäs nyt on, he kysyvät. Sitten avaudumme kumpikin tahoillamme ystävälle, ja se on siinä.

Pekka on huomannut myös, että riidanaiheet häviävät, kun kumpikin pääsee treenaamaan.