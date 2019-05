Huutokauppakeisarin Markku Saukko sai jo oman tv-ohjelman, nyt seuraa jatkoa

Suomen Huutokauppakeisari -tv-ohjelmasta tuttu apumies Markku Saukko on taitava mies käsistään. Se tiedetään. Hänen vaimonsa Anne on taitava sisustaja ja puutarhanhoitaja. Ääneseutu taas tuottaa vanhaa tavaraa keräilyyn ja sisustamiseen. Niinpä ei ole ihme, että Markku Saukosta tehdään kirja, joka keskittyy Saukkojen kotiin.

Kirjan nimi on Koko kansan Markku – Tuunaa kotona ja puutarhassa, sen julkaisee Docendo ja myynnissä kirjan pitäisi olla syyskuussa.

Docendo markkinoi jo kirjaa verkkosivuillaan. Kustantaja kertoo, että kirjan sivuilla vieraillaan Saukkojen kotona, kasvihuoneella, puutarhassa ja saunassa. Myös museokahvilan kehittämä, salainen Markku-vohveli-resepti luvataan paljastaa.

Kirjan mukaan puuhamiehen kanssa kiivetään pihasaunan lauteille vasta tehdyn vastan kera. Ja tietenkin vastan pitää olla isompi kuin naapurilla...

Saukko näyttää omassa verstaassaan myös, miten koivuhaloille nikkaroidaan teline ja vanha ikkunanpoka muovautuu romanttiseksi peiliksi.

Kirjan tekstin takana on Saukon ohella äänekoskelainen toimittaja-kuvaaja Ilona Pietiläinen, 43, joka on tehnyt jo 24 kirjaa, pääosin sisustamisesta. Pietiläinen tuntee Saukon pitkältä ajalta. Kirjaa on tehty viime marraskuusta ja se on nyt ennakkomyynnissä.

– Viimeksi kuvattiin isoa majakkalyhtyä. Ääneseudulta on tullut paljon vinkkejä esineistä, joita voi käyttää sisustamiseen. Kaikki tämä näkyy Saukkojen kotona, joka on sisustettu hyvällä maulla. Ja se kasvihuonekin on aivan ihana, Pietiläinen kertoo.

Kirjaan liittyy humoristinen korttisarja.