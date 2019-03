Huutokauppakeisarin Markku sai nimikkobiisin suositulle radiokanavalle – katso video

Huutokauppakeisari Aki Palsanmäen apumiehenä television kautta tunnetuksi tullut äänekoskelainen Markku Saukko on oman ohjelmansa Markku hoitaa myötä nostanut julkisuusprofiiliaan. Viimeksi miehen julkkisarvon on huomioinut radiokanava SuomiPop, jonka hovimuusikko Ilkka on omistanut oman biisin Saukolle.

Markku-biisi perustuu J. Karjalaisen menestyshittiin Mennyt mies, jonka säveliin Ilkka on nakuttanut varsin osuvia värssyjä.

Biisissä todetaan muun muassa, miten Ihmemies Markku Saukko haastaa nyt Aki Palsanmäen, koska ei ole enää apupoika vaan oman ohjelmansa isäntä. Biisin mukaan Saukosta voikin tulla vuoden tv-kasvo.

Lisäksi biisissä ylistetään Saukon käden taitoja. Biisin mukaan Markku "McGyver" muun muassa värkkää "sokerikon styroxista" ja "grillipihdit kynttilänjaloista".

Biisissä myös hieman vinoillaan Huutokauppakeisari-tv-ohjelmalle, kun siinä todetaan, että vaikka Markku vain vetäisi nimmarinsa aidanseipääseen, se olisi "desing by Markku". Huutokauppakeisari-ohjelmassa Saukolla on tapana tehdä ylijäämistä tuotteita, joita Palsanmäki sitten kauppaa mainoslauseella "desing by Markku".

Eikä Ilkalta ole jäänyt huomiotta myöskään Saukon maine naisten keskuudessa. Biisissä todetaan muun muassa, että Markku saa naiset kuumiksi ja että nämä haluaisivat päästä testaamaan Markun kädentaitoja. Yhtä kryptinen on sanoituksen kohta, jossa todetaan Markku Saukon pystyvän tekemään linnunpöntöstä dildon.

Katso ja kuuntele kappale alta.