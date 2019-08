Huutokauppakeisarin syrjähyppy Epsanjaan on ohi ja ohjelma palaa kotiin: Miss Suomi pettää Aki Palsanmäen odotukset

Aki ja Heli Palsanmäen ontunut syrjähyppy Espanjaan on ohi ja Suomen huutokauppakeisari -tv-ohjelma palaa tuttuihin maisemiin Uuraisille. Uusimmalla tuotantokaudella on nyt Palsanmäen vuoro pettyä Miss Suomeen Alina Voronkovaan.

Suomen huutokauppakeisari tulee taas ruudusta tiistaisin alkaen 27. elokuuta.

Nelosella nähtävässä ohjelmassa Aki ja Heli Palsanmäki lähtevät tavaranhakumatkalle Helsinkiin tapaamaan hallitsevaa Miss Suomea Alina Voronkovaa. Kohtaaminen on kanavan tiedotteen mukaan “suuri pettymys”.

– Voi, voi. Helsinkiin saakka on ajettu ja sitten on erittäin pieni määrä tavaraa tarjolla. Suoraan sanottuna pettymys nuo tavarat, mitä meille oli myynnissä, Aki Palsanmäki tuskailee kameralle.uu

– Tästä kaupankäynnistä ei tule yhtään mitään. Pitäisiköhän vaan liueta ulos tilanteesta ja lähteä ajamaan nilkka suorana kohti Hirvaskangasta.

Tilanteessa Alina Voronkova haluaa lisätä yhden tavaran myyntipöytään, jotta Palsanmäet korottaisivat tarjoustaan, mutta huutokauppakeisari on asiasta eri mieltä.

– Älä laita sitä sinne! Saat euron, kun et laita sitä sinne, Aki Palsanmäki sanoo.

Uudella tuotantokaudella Aki ja Heli Palsanmäki ovat siis palanneet Hirvaskankaalle. Apumies Markulle asetetaan edelleen paineita Design by Markku -tuotteen kanssa. Ongelmana on, että “Markku on kadonnut”. Kun mies sitten lopulta ilmestyy töihin, Palsanmäet haluavat tuotteen, josta irtoaa huutokaupassa 300–400 euroa.

– Teet sellaisen tuotteen tai muuten annan kengänkuvan persuuksiin, Aki Palsanmäki sanailee.

Ohjelman erikoisuuksiin kuuluu Helena Tynellin Corona-taidelasiesine.

– Tuli semmoinen wow-olo, että nyt tulee rahaa perjantaina, Heli Palsanmäki sanoo.

Kaudella huutokauppatavaraansa ohjelmassa esittelevät myös Mato Valtonen, Arttu Wiskari, Marko Asell, Äänekosken Leif Lindeman sekä Esko Kovero.