Hyvää nimipäivää: Ano Liimatta on tavannut vain kaksi muuta Anoa – toinen oli koira

Tapahtui kerran kauan sitten kadulla Kuopiossa ihmeellinen tapaus. Ano Liimatta kohtasi sattumalta toisen Anon.

– Ryntäsin heti kättelemään. En ole koskaan ennen tavannut toista Anoa, enkä ole sen jälkeenkään, Liimatta sanoo.

Siis ihmistä. Toisenkin Anon Liimatta on tavannut, mutta sillä oli neljä jalkaa. Kyseessä oli Kuopion Musiikkikeskuksen vahtimestarin saksanpaimenkoira.

Ihmisnimenä Ano on ikivanha. Kyseessä on suomalainen muinaisnimi, joka esiintyy jo vanhoissa loitsurunoissa. 13. marraskuuta on ollut Anon nimipäivä 1920-luvun lopusta lähtien.

Ano Liimatta (s. 1958) on enolaissyntyinen entinen sellonsoitonopettaja. Tällä hetkellä hän työskentelee Jyväskylän Katulähetyksessä.

Hänestä tuli aikanaan Ano, kun vanhemmat halusivat pojalleen nimen, joka erottuisi. Siinä he toden totta onnistuivat: vuoden 1900 jälkeen vain alle 300 suomalaista on saanut nimen Ano, selviää Väestörekisterikeskuksen tilastoista.

Ano Liimatan kaksi muuta etunimeä eivät nekään ole tavallisimmasta päästä.

– Ano Paulus Julius. Ei puutu kuin Caesar.

Koska nimi on niin harvinainen, ei se välttämättä vastaanottajalla heti mahdu ymmärrykseen.

– Kysytään, että mikä. Yleensä sanonkin esittäytyessäni, että "Ano, A-N-O", Ano Liimatta kertoo.

Toisinaan Ano-nimeä on epäilty kirjoitusvirheeksi. Postia on saapunut muun muassa nimellä Aino Liimatta.

– Aikanaan menin Juvalle rippileirille. Sinne oli tulossa myös Anu Liimatta -niminen tyttö, Ano Liimatta kertoo toisesta tapauksesta.

Sekaannushan siinäkin tuli.

– Minulle oli laitettu petipaikka tyttöjen huoneeseen. Tulin paikalle ja sanoin, että minulle järjestely käy kyllä oikein hyvin. Isoset kuitenkin ajoivat poikien puolelle, mikä vähän harmitti.

Hyvää nimipäivää -juttusarjassa tavataan nimipäiväsankari.