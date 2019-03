Hyvällä pihvillä on aina hintansa – Stefan's Steakhousen annokset olivat erinomaiset, mutta hyvä raaka-aine ei ole edullista

Stefan Richter nousi Suomessa julkkikseksi tv-kokkina, vaikka kilpailikin Yhdysvaltain Top Chef -tv-ohjelmassa. Emme muista, voittiko hän kyseisen kilpailun. Tai jos voitti, voittiko hän sen nimenomaan erinomaisella pihvillä. Pihvimiehenä hänet joka tapauksessa tunnettiin, kun hänen nimeään kantava Stefan's Steakhouse avattiin Jyväskylässä Aren aukion laitaan kesällä 2014.

Keskisuomalaisen makuraatilaiset ovat kuulleet kahtalaista luonnehdintaa Stefan's Steakhousesta. Monet ovat kehuneet ravintolan pihvejä, mutta samaan hengenvetoon ovat moittineet paikkaa kalliiksi. Kaikki eivät ole lämmenneet erikseen tilattaville lisukkeille ja kastikkeille. Näin toimitaan Amerikassa, mutta Suomessa käytäntö on yleistynyt vasta viime vuosina.

Keskisuomalaisen makuraati kävi katsastamassa helmikuisena torstaina, onko jyväskyläläisten asiakkaiden viesteillä katetta. Ilmarisenkatu 2:ssa sijaitseva ravintola näyttää kadulle pieneltä, mutta onkin 120 paikan äijäluola. Ravintola oli torstai-iltana kohtuullisen täynnä. Paikalla oli pukumiehiä, smart casual -miehiä ja farkkumiehiä, mutta vain muutama nainen. Pihvi on äijäruokaa.

Alkuruuiksi otimme porocarpaccion (15 euroa) ja tar tar -pihvin (15 euroa), vaikka tiesimme ottavamme pihvin myös pääruuaksi. Tar tar -pihviä ei vain voi ohittaa.

Onneksi tar tar -pihvi oli sopivan pieni annos alkupalaksi. Black angus -sisäfileestä tehdyn pihvin päämaku oli tryffelikreemin ansiosta voimakkaasti tryffelinen. Hyvää oli, joskin ripaus pippuria olisi saattanut olla paikallaan. Pyytämättä jäi.

Porocarpaccio oli erittäin onnistunut. Parmesaanilla, aiolilla ja rucolalla ryyditetty carpaccio oli ainesten suhteen tasapainossa, eikä makukaan pettänyt. Annoksessa oli riistan syvää makua. Poro toimii myös carpacciona.

Sitten itse asiaan. Sivuutimme australialaisesta wagyu-karjasta tehdyn sisäfilepihvin (61 euroa, 180 grammaa) ja valitsimme black angusta. Siitä tehty pihvi maksaa 29 eurosta (150 grammaa) 56 euroon (300 grammaa).

Yleensä pihvitilauksen jälkeen asiakkaalta kysytään sen kypsyyttä. Stefan's Steakhousessa keskustelu tarjoilijan kanssa ei jää tähän, vaan pihville on valittava lisuke, kastike tai maustevoi.

Lisukkeet, kuten erilaiset perunat, maksavat neljä euroa, kastikkeet kolme euroa ja maustevoit kaksi euroa. Lisukkeissa on tarjolla 11 vaihtoehtoa, kastikkeissa kahdeksan ja maustevoita on seitsemää eri sorttia.

Raatilainen valitsi 150 gramman pihvin (29 euroa) parmesaanilla maustetuilla maalaisranskalaisilla ja ravintolan nimikkovoilla.

Beef Strindberg (39 euroa, 200 grammaa) oli toinen valinta, lisukkeeksi pekonia ja neulapapuja sekä kastikkeeksi dijon-sinappikastike. Kastike valittiin pääruuan höysteiden mukaan. Strindberg tarkoittaa pihvin päälle tulevaa gratiinikakkua, jossa on dijon-sinappia, sipulia ja yrttejä.

Black angus -pihvit olivat täydelliset. Liha oli suussa sulavaa ja paisto erinomainen. Pihvissä maistui hiiligrillin savuisuus, mutta tarjoilijan mukaan kaasulla ne oli grillattu. Pihvin pinnan rakenne oli juuri sopivasti napakka.

Strindbergin pihvin gratiinikakku oli turha lisäke. Stefan's Steakhousen vahvuus on nimenomaan pihvissä ja sen hyvässä raaka-aineessa. Kastike riittää kaveriksi ja Stefan's Steakhousessa sitä on pikkukannussa riittävästi.

Pihvi on sen verran tuhti iltapala, että on hyvä, että lisukkeissa on valinnan varaa. Moni ottaa pihvin kanssa mieluummin salaattia tai paahdettuja juureksia. Tarjolla oli myös paistettuja sieniä ja sipulia.

Neulapavut olivat sopivan napakoita, mutta pekonit turhan rasvaisia. Toki on makuasia haluaako pekonihöystönsä rasvaisena vai liiasta rasvasta valutettuna. Makuraatilainen suosii kevyempää versiota.

Tieto maistuvista pihveistä piti Stefan's Steakhousen kohdalla paikkansa. Väitteelle Keski-Suomen parhaista pihveistä on katetta.

Vaan entä se hintapuoli? Lisukkeiden ja kastikkeiden kera pihviannokselle tulee hintaa 36–68 euroa. Jos kyytipoikana ei tyydy pelkkään veteen, nostaa viini laskun loppusummaa. Lasi (16 cl) punaviiniä maksaa 10–18 euroa, kun punkkupullojen hintahaarukka on 42–99 euroa.

Toki Stefan's Steakhousesta saa muutakin kuin pihvejä. Hampurilaiset maksavat 23–36 euroa, ankka-annos 28 euroa, paistettu nieriä 29 euroa ja pekoniin kääritty porsaan sisäfile 27 euroa. Näissä annoksissa perunat ja kastikkeet kuuluvat hintaan.

Makuraatilaiset poistuivat Stefan's Steakhousesta tyytyväisinä, mutta laskun loppusumma kieltämättä yllätti. Hyvä raaka-aine on jo sinällään kallista ja annoksen palastelu nostaa hintaa. Tämä on etukäteen syytä tiedostaa, jos haluaa, että hyvästä pihvi-illallisesta jää positiivinen mieli.