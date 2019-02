IL: Lotta Näkyvä myöntää, että urahaaveet luovat haasteita parisuhteelle – "Kristian on tiennyt, etten ole mikään kodin hengetär"

Selviytyjät Suomi -ohjelmastakin tunnettu entinen Miss Suomi Lotta Näkyvä kertoo Iltalehdelle, ettei urahaaveiden ja parisuhteen yhdistäminen ole aina ongelmatonta.

Jyväskyläläistaustainen Näkyvä, 30, panostaa tällä hetkellä tosissaan vuorikiipeilyyn. Hän haaveilee valloittavansa tulevaisuudessa kaikki 14 yli 8 000 metrin vuorenhuiput ilman lisähappea.

Kesällä Näkyvä aikoo nousta Himalajalla sijaitsevan Gasherburm II:n eli G2-vuoren huipulle, jolla on korkeutta 8 035 metriä.

Ennen G2-vuoren valloitusta Näkyvä käy treenimatkoilla Nepalissa ja Kaliforniassa. Hän kertoo, ettei ole tällä kiekkokaudella juuri ehtinyt käydä Ruotsin Örebrossa jääkiekkoilijamiehensä Kristian Näkyvän luona.

– Eikä se nyt oikein haittaa. Keskityn uraan ja kiipeilyyn tällä hetkellä. Jo seurustelun alusta asti on ollut aika selkeää, että me molemmat priorisoimme uramme. Olemme onnekkaita, kun kumpikin saa tehdä työkseen sitä, mitä haluaa. Se luo haasteita parisuhteelle, Lotta sanoo.

Hän arvioi, ettei jatkuva yhdessä olo välttämättä edes sopisi hänelle.

– Tätä on jatkunut kohta kuusi vuotta, kaipa siihen on vähän turtunutkin. Kristian on tiennyt, etten ole mikään kodin hengetär, jonka kanssa perustetaan perhe ja joka menee hänen uransa mukana. Sitä on turha odotella lähiaikoinakaan, Lotta Näkyvä täräyttää.