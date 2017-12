IS: Huutokauppakeisari kirmaa jo työn pariin – "Kaksi päivää riittää"

Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki kertoo Ilta-Sanomille viettävänsä joulua kaksi päivää. Ei sen yli eikä alle. Joulunviettoa kestää tasan jouluaaton ja joulupäivän – ja sitten työt jo kutsuvat.

– Tapaninpäivänä lähdemme jo kiireesti ajelulle. Kyllä kaksi päivää loikoilua riittää hyvin joulurauhaan, Palsanmäki toteaa lehdelle tyylilleen uskollisena.

Huutokauppiaspariskunta Aki ja Heli viettävät parhaillaan 12:tta yhteistä jouluaan. Perinteet ovat muotoutuneet ajan kuluessa pariskunnalle täydellisiksi, lehti kertoo.

Joulua he viettävät kotonaan Uuraisilla. Kun aattona on nukuttu niin pitkään kuin huvittaa, aamupalaksi nautitaan Helin keittämää riisipuuroa. Aattona he myös kertovat vievänsä perinteisesti kynttilöitä läheistensä haudoille ja katsovat joulurauhan julistuksen. Lahjoja he ostavat toisilleen muutamia – tarpeellisia, mutta myös yllätyksellisiä.

– Kun Aki avaa tänä vuonna minun lahjani, niin häneltä pitää löytyä huumorintajua. Aki on sanavalmis ihminen, testaan nyt löytyykö häneltä sitä sanavalmiutta myös lahjan suhteen, Heli vinkkaa lehdelle.

Palsanmäillä herkutellaan perinteisillä joululaatikoilla ja rosollilla, mutta on yksi asia, mikä joulupöydästä ei saa puuttua.

– Helin pöytä ei ole valmis ilman purkkiherneitä. Ne on oltava pöydässä, muuten kyseessä ei ole jouluateria, Aki kertoo.