IS: Jyväskyläläismissi Shirly Karvisen sukulaisista puolet on eristyksissä koronaviruksen riivaamassa Wuhanissa – "Totta kai pelottaa"

Jyväskyläläislähtöinen juontaja ja vuoden 2016 Miss Suomi Shirly Karvinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen koko Kiinan puoleinen sukunsa asuu koronaviruksen piinaamassa Wuhanin kaupungissa.

Shirly Karvisen äiti Jun Karvinen muutti Kiinasta Suomeen yli 30 vuotta sitten mutta on vieraillut kotikaupungissaan joka vuosi. Nyt äidin viime lauantaille suunniteltu matka Wuhaniin peruuntui kaupungin eristyksen vuoksi.

– Siellä nyt kaikki ovat pysytelleet kotonaan ja kukaan ei oikein ole liikkunut minnekään. Siellä kaikkia jännittää, että mitä tehdä ja mikä on tilanne. Siellähän on pysäytetty julkinen liikenne täysin ja kansalaisia on kehotettu pysymään kotona, Shirly Karvinen kertoo lehdelle.

– Kyllähän se totta kai pelottaa, kun on tuollainen virus, joka leviää noin sairaan nopeasti ja kuinka nopeasti se on vienyt ihmishenkiä.

Shirly Karvinen kruunattiin vuoden 2016 Miss Suomeksi Hämeenlinnassa. Shirlyn vanhemmat ovat Jun Karvinen ja Ari Karvinen. Kuva: Seppo Pänkäläinen

Karvinen kertoo omien sukulaistensa asuvan "ihan siisteissä kodeissa", mutta hän tietää, etteivät kaikki paikalliset ole yhtä onnekkaita.

– Kiinassa on paljon ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole ihan niin onnekkaassa asemassa, että heillä olisi kunnolliset katot pään päällä ja muuta.

Shirly Karvisen ensi kesän matkasuunnitelmat saattavat muuttua virusepidemian vuoksi: hänen oli määrä matkustaa Wuhaniin miesystävänsä kanssa.

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut viranomaisten mukaan jo 56:een. Sairastuneiden kokonaislukumäärän on arvioitu olevan lähes 2000.

Kiinassa on eristetty Wuhanin lisäksi jo 12 kaupunkia viruksen vuoksi.