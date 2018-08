IS: Lauri Markkanen mukana suosikkiselostajan uudessa tv-ohjelmassa

Ilta-Sanomien tietojen mukaan jyväskyläläinen koripallotähti Lauri Markkanen on mukana selostajalegenda Antero Mertarannan uudessa Kunnianpäivä-nimisessä tv-ohjelmassa.

Ensi vuonna MTV:llä nähtävässä ohjelmassa tutustutaan kuuteen suomalaiseen urheilutähteen. Markkasen lisäksi ohjelmassa ovat mukana hiihdon olympiavoittaja Iivo Niskanen, lumilautailun paralympiavoittaja Matti Suur-Hamari, ammattinyrkkeilijä Eva Wahlström, jääkiekon MM-kultajoukkueen kapteeni Timo Jutila, sekä uransa viime kauteen päättänyt hiihdon maailmanmestari Aino-Kaisa Saarinen.

Ohjelmassa eletään uudelleen kunkin urheilijan uralta yksi merkittävä päivä, jonka urheilijat ovat itse saaneet valita. Ohjelman ideoinnista ja urheilijoiden värväyksestä on vastannut Mertaranta itse yhteistyössä tuotantoyhtiö Banijayn kanssa. Juontajan mukaan kyse ei ole pelkästään urheiluohjelmasta.

– Ohjelma pitää kuitenkin sisällään paljon, paljon muutakin kuin vain puhetta yhdestä päivästä. Kunkin urheilijan uraa ja elämää tarkastellaan syvällisesti eri näkökulmista. Haastatteluissa on mukana myös esimerkiksi urheilijoiden perheenjäseniä, läheisiä ja keskeisiä uravaikuttajia. Ja selvää on, että nostalgisilla tv-materiaaleilla on oma tärkeä roolinsa, Mertaranta kommentoi Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa ohjelman kuvaukset ja haastattelut on tehty ja tehdään tismalleen samoissa maisemissa ja paikoissa, joissa kunkin vieraan uran kliimaksi aikanaan tapahtui. Markkasen jakso on jo kuvattu.