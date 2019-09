Ilkka Alanko heräsi vasta, kun keikkabussi oli jo korjaamolla, Semmarit reissaavat "mystisellä, valkoisella hirmuvalaalla" – tällaisia ovat Keski-Suomessa esiintyneiden bändien sotaratsut

Neljä Ruusua -yhtyeellä on huono karma bussien suhteen. Tänä kesänä alla ollut menopeli ei lauennut kuitenkaan kertaakaan.

Merkki: Volvo B10M, vm. 1993.

Kulutus: Dieseliä noin 30 l/100 km.

Ajetut kilometrit: "Useita miljoonia".

Kuskit: Mika Päivinen ja Tuomas Heikkinen.

Kalustus: Bussista löytyy "hirsimökkiosasto", isot lepotuolit ja sängyt. Vessaa ei ole.

Erityispiirteet: Apulannan vanha bussi. Ilkka Alanko sanoo bändin karmaksi sitä, että bussit hajoavat aina. Ilkka alanko heräsi kerran bussista korjaushallista, jonne ajoneuvo oli ajettu ja mies jätetty nukkumaan.

Ismo Alangon vuokrabussissa on reippaasti istumapaikkoja.

Merkki: Volvo Carrus B10M, vm. 2001.

Kulutus: Dieseliä 30 l/100 km.

Ajetut kilometrit: 316 8417.

Omistaja: Road Dog Oy.

Kuski: Jani.

Kalustus: 2 pöytäryhmää, 6 vuodetta, jääkaappi, mikro, wc, 1+15 istumapaikkaa.

Eppu Normaali kiersi kesällä Neljänsuora-yhtyeen bussilla ja odotti pupujen vaihtumista Peltoeemeleiksi.

Lempinimi: Kultainen Jorma.

Merkki: "Konttiperä" Volvo, vm 2004.

Kulutus: "Kaiken vie mitä tankkaa eli dieseliä noin 29 l/100 km.

Ajetut kilometrit: "1,5 miljoonaa kilometriä".

Kuski: Santtu Kaikkonen.

Kalustus: Tarpeeksi sänkyjä, muutama istumapaikka ja stereot, joita ei ole kertaakaan kesän aikana käytetty, eikä käytetä.

Erityispiirteet: Kyseessä on keikkatauolla olevan Neljänsuora-yhtyeen bussi, joka on yhtyeellä vuokralla. Vaatimuksena oli toimiva ilmastointi, jokaiselle oma punkka ja riittävästi sähkörasioita kaikkien äly- ja älyttömyyslaitteiden lataamiseen. Ulospäin näkyvä leditaulu, jossa oli pitkään kaksi jänistä. Yhtye odotti pitkälle elokuulle ennen kuin ATK-vastaava "Sössö" asensi tauluun bändin toiveesta tekstin ”Peltoeemelit”.

Suomiräpin Matiksi ja Tepoksi kutsuttu Pasi ja Anssi kiersivät lavoja pienellä, mutta pippurisella Rakkauden ambulanssilla.

Lempinimi: Tenho/Rakkauden Ambulanssi

Merkki: Volvo B57 vm. 1975, 6,7 l. Turbo Diesel (Volvo td70)

Kulutus: Dieseliä 20 l/100 km.

Ajetut kilometri: Noin 2 000 000 km.

Kuski: Mame (Daniel Borgsten).

Kalustus: sängyt neljälle, penkit 8:lle, sohva, jääkaappi, ilmastointi, televisio, stereot, iso tavaratila rampilla.

Erityispiirre: Auton linjakilvissä lukee alkuperäiset paikkakunnat joiden väliä bussi on aikoinaan ajanut. "Meidän mielestä Leningrad–Suikkila-linja kuvastaa parhaiten bändin ajolinjaa", Pasi ja Anssi sanovat.

Mieleen jäänyt kokemus: Alkuvuodesta 2019 kävimme esiintymässä Tallinnassa. Kun ajoimme bussia laivaan, tuli laivahenkilökunta tivaamaan että lähteehän bussi varmasti käyntiin kun pitää ajaa laivasta pois. Tenho kuitenkin lähtee aina uljaasti käyntiin ja ei ole kertaakaan jättänyt bändiä tien varteen. Se on niin sanottu luottopeli.

Seminaarimäen mieslaulajien bussin varustukseen kuuluu muun muassa jalkapallo. Ennen Semmareita sillä matkusti lintuäiti.

Lempinimi: Vaunun nimi on Moby Dick, valkoinen valas ja Semmarivalas. Hellittelynimiä myös Valas ja Vanha Rouva. Nimi syntyi luonnostaan laitteen ulkonäön innoittamana. Alkutaipaleen suuret tekniset vaikeudet korostivat mystisen, valkoisen hirmuvalaan myyttisen olemuksen sopimista vertauskuvaksi bussille.

Merkki: MAN Vanhool Altano Royal T816, vm. 1988

Kulutus: Dieseliä noin 30 l/100 km.

Ajetut kilometrit: "Noin miljoona kilometriä. Vasta".

Kuski: Leivonmäen logistiikkakeskuksen pääjohtaja Timo Ilmonen, varakuljettaja matruusi Turkka Saarikoski.

Kalustus: Normipenkkien lisäksi 4 sohvaa, pieni PA ja Genelec-kaiuttimet, baarimonttu, säkkituoli, ison roudauscasen mallinen wc, jääkaappi, kaksi ilmalämpöpumppua, jalkapallo sekä vilttejä pakkasretkille.

Erityispiirteet: Ikäisekseen auto on erittäin suuntavakaa ja siinä on loistava jousitus. Vaihteensiirto kammottavan jäykkä. Pakki pitää laittaa päälle kaksin käsin. Auto on näyttävän korkea, puolitoistakerroksinen eli matkustamo jatkuu kuskin päälle asti ja keulassa on kaksi tuulilasia päällekkäin. Heti laitteen hankinnan jälkeen hattuhyllyltä löytyi linnunpesä puolillaan pieniä munia.