Ilmastonmuutos iski myös pintamuotiin – katso kuvat siitä, millaisia ovat muodikkaan ja ympäristötietoisen vaatteet tänä kesänä

Niinhän siinä kävi, että ilmastonmuutos on alkanut määritellä myös pintamuotia.

– Vaateteollisuus on toiseksi suurin kasvihuoneilmiön aiheuttaja heti energiantuotannon jälkeen. Vaatetuotannon ilmastovaikutuksia lisää muun muassa vaatteiden jätekuorma, sanoo stylisti Outi Broux.

Tietoisuuden lisääntyminen on saanut aikaan sen, että tämänhetkinen muoti perustuu tuttuihin klassikoihin, esimerkiksi kestävistä ja luonnonmukaisista materiaaleista valmistettuun jakkuun sekä t-paitaan ja farkkuihin. Samaan perusgarderobiin tuodaan vaihtelua asusteilla, kuten huiveilla, laukuilla, vöillä ja aurinkolaseilla. Yksi kesän kuumimmista trendeistä on eläinkuosi, tuo ikiklassikko. Vaatteissa ja kengissä näkyy muun muassa leopardikuviota sekä käärmeen- ja krokotiilinnahkakuviota.

Ajaton trenssi. Takkien ykkönen on klassinen trenssi, perinteisinä väreinä khaki ja beige, uusina väreinä esimerkiksi keltainen sekä vaaleanpunainen. Trenssin tunnistaa takana olevasta laskoksesta, kaksirivinapityksesta, vyöstä ja hihansuukoristeista. Materiaalina on kestävä puuvilla.

Housupuku tai haalari. Housupuvusta on tullut juhlapukeutumisen ydin. Yksivärinen housupuku luo linjakkaan vaikutelman ja nyt niin muodikkaan päästä varpaisiin samaa väriä -lookin. Haalari käy arkeen tai juhlaan, kun sen asustaa erilaisilla kengillä ja laukuilla.

Vyölaukku vyölle tai olan yli. Vyölaukku ei ole vielä(-kään) saavuttanut suuren yleisön suosiota, mutta ehkäpä tulevan kesän aikana... Vyölaukkua nähdään erityisesti juhla-asusteena; onhan se kooltaan juhliin sopiva. Arkena vyölaukku yhdistetään isompaan "kauppalaukkuun" ja vedetään ristiin olan yli ylävyötärölle. Tuplalaukutus onkin tulevan kesän uutuus.

Valkoiset farkut, levenevät lahkeet. Pillimuoti on jatkunut vuosikymmenen, ja rinnalla on ollut välillä porkkanamallia, mutsifarkkua ja boyfriend-farkkua. Leveämpi housumalli on pikku hiljaa yleistymässä. Mutsifarkun rinnalle on tullut 1970-lukulainen alaspäin levenevä farkkumalli. Ja aina kun ilmat lämpenevät ja aurinko porottaa, valkoinen on farkun värinä voittamaton. Kesäfarkut ovat myös vajaamittaiset.

Jakku + pusero + housut = muodikas. Selkeän klassinen kesävaateyhdistelmä koostuu perusjakusta, t-paidasta ja farkuista. Tarkista vaatteiden ekomerkinnät. Muista myös, että jos t-paita maksaa vain kolme euroa, se on valmistettu ala-arvoisissa työoloissa eikä se pysy hyvänä pesun jälkeen.

Kuvien tuotteet: Kauppakeskus Sepän liikkeet

Lähteenä stylisti Outi Broux