Ilokiveen kaksipäiväinen burleskitapahtuma – "Esitys on parhaimmillaan poliittinen teko"

Jyväskylässä järjestetään 23.–24. elokuuta ensimmäistä kertaa kaksipäiväinen burleskitapahtuma. Paikkana on ravintola Ilokivi ja järjestäjinä Jyväskylä Burlesque -yhdistys sekä Sweet Burlesque Nights. Kerta on järjestäjille ensimmäinen yhteistyön tässä muodossa. Tapahtuma on osa virallista Jyväskylä Pride -ohjelmistoa.

Viikonlopun tähtenä Jyväskylässä loistaa Suomi-burleskin äiti Bettie Blackheart, joka luennoi aamupäivällä burleskin historiasta ja nykytilasta. Lisäksi päivään mahtuu työpaja. Lauantaina illalla lavalle nousevat kokeneet suomalaiset burleskitaitelijat.

Jo perjantaina vuoron ovat saaneet aloittelijat ja harrastajat, joilla heilläkin on lupa loistaa.

Ensimmäisen suomalaisen burleskikirjan tehnyt Marissa Mehr kertoo viikonloppuna teoksestaan.

Järjestelyissä ovat mukana muun muassa Taru Liimatainen Jyväskylä Burlesquesta sekä Riikka Huikkonen Sweet Burlesque Nightista. Tavoitteena on myydä 250 lippua tapahtumaan ja saada aikaan hyvätunnelmainen viikonloppu. Siis miksi suunnata Ilokiveen tuona elokuun viikonloppuna?

– Ensinnäkin burleskia kannattaa harrastaa. Siinä saa olla oma itsensä, eikä tarvitse mukautua mihinkään muottiin, Liimatainen sanoo.

– Burleski on hyvä harrastus, hyvä tapa opetella ilmaisemaan itseään, Huikkonen lisää.

Yhdessä naiset toivottavat ihan kaikki tervetulleiksi tapahtumaan, vaikka pääsääntöisesti yleisö ja esiintyjät ovatkin naisia. Mutta välttämättä näin ei tarvitsisi olla, koska burleski on sukupuoletonta esiintymistä ja harrastamista. Burleskissa ei myöskään ole ikärajaa tai ulkonäkövaatimuksia.

– Viikonloppuun on luvassa yllätyksiä ja hienoja esityksiä. Mahtavaa nähdä saman viikonlopun aikana aloittelijat ja konkarit samalla lavalla, naiset sanovat.

Neljä vuotta burleskia harrastanut Huikkonen aka Rosetta Sweet järjestää toiminimensä kautta alan tapahtumia ja pystyy varmuudella sanomaan, että harrastus on kasvussa.

– Olen järjestänyt vuosittain 5–7 tapahtumaa, mutta ensi vuonna niitä on enemmän, ehkä jopa yksi kuukaudessa.

Huikkoselle burleski on feministinen kannanotto, jolla toimitaan valtavirtaa vastaan. Esiintyjän ei tarvitse olla kaunis nainen, eikä riisuuntuminen ole tässä pääasia.

– Usein en kiinnitä riisuuntumiseen tai alastomuuteen juurikaan huomiota, kun katson esityksiä. Keskiössä on esitys, joka on parhaimmillaan poliittinen teko, kannanotto, Huikkonen sanoo.

Hänen oma kuukautisesityksensä on aiheuttanut joissakin katsojissa pahennusta.

– On sanottu, että tuollaista ei tarvitse esittää. Se tarkoittaa, että juuri sitä pitää silloin esittää, Riikka Huikkonen sanoo.