Iranissa, Dominikaanisessa tasavallassa ja Yhdysvalloissa asunut ja kotiin Kivijärvelle palannut iskelmätähti: "Onko Suomi enää sivistysvaltio?"

Laulaja-evankelista Eija Merilä, 72, vastaa puhelimeen hieman unenpöpperössä, vaikka kello käy jo yhtätoista aamupäivällä. Hän on palannut Suomeen entisestä kotimaastaan Yhdysvalloista ja jetlag painaa vielä päälle. Mutta hän on taas kotona Kivijärvellä, missä nykyään asuu.

– Kotona todellakin. Onhan tämä rakas syntymäpaikkani, missä vietin lapsuuteni. Äitini piti täällä rantahotellia ja isällä oli maatila Kinnulan puolella.

Asuessaan Yhdysvalloissa Merilä ei uskonut viettävänsä vanhuudenpäiviään siellä. Mutta silti elämä yllätti.

– Rakas 7-vuotias lapsenlapsemme Julia kuoli yllättäen. Hänen kuolemansa jälkeen mielessämme vahvistui päätös palata Suomeen. Sitten löysimme tämän ihanan paikan Kivijärveltä. Julia on haudattu Kivijärvelle, Merilä kertoo.

Merilä on ehtinyt asua elämänsä varrella Iranissa, Dominikaanisessa tasavallassa ja Yhdysvaloissa. Jotkut ovat ihmetelleet pariskunnan halua palata kaiken tämän jälkeen Kivijärvelle.

– Kun otetaan huomioon, että Floridan niemimaalla asuu yli 21 miljoonaa ihmistä, niin ehkä suurin syy on siinä. Mieheni Eikka on vain iloinen, että täältä lähimmät liikennevalot ovat yli sadan kilometrin päässä.

– Kaksi tytärtämme asuvat yhä Yhdysvalloissa. Heillä on tilavat kodit ja meille omat vierashuoneet. Sieltä juuri nytkin palasimme.

Hengellisen kotinsa Merilä kertoo löytäneensä nyt Kivijärven helluntaiseurakunnasta. Sen eteen hän haluaa kantaa kortensa kekoon.

– Seurakunta on meille yhtä kuin perhe. Meillä riittää siellä aktiviteetteja kirpputorista ruoanjakeluun.

Merilä on laulanut julkisesti jo 55 vuotta. Varttuneempi yleisö muistaa hänet iskelmälaulajan urastaan ja Luvannut en ruusutarhaa -hitistä. Kuitenkin jo yli 40 vuotta hän on esittänyt ainoastaan hengellistä musiikkia.

Evankeliointi ja laulaminen on Merilälle kutsumus, jota hän tekee voimiensa mukaan.

– Onneksi minua ei ole karsinoitu, sillä kutsuja eri tahoille tulee kirkkokunnasta riippumatta. Kalenteri ei saa kuitenkaan täyttyä liikaa, koska muuten iskee stressi. Näillä lukemilla kun alkaa muutenkin kehossa olla jos jonkinmoista remppaa.

Merilä kertoo kärsineensä jo pidempään kilpirauhasen vajaatoiminnasta ja nivelrikosta.

– Ne vaikeuttavat elämääni jossain määrin, mutta hyvin olen toistaiseksi selvinnyt.

Mietittäessä nykyaikaa herää kysymys, onko ilosanoman levittäminen tänä päivänä helppoa?

– Niin kauan kuin Jumala on puolellamme, niin se on mahdollista. Esimerkiksi laulu on hyvä keino sen eteenpäin viemiseen. Ihmiset eivät välttämättä jaksa kuunnella kovin pitkiä saarnoja, Merilä sanoo.

Paluumuuttajan näkökulmasta Merilä on seurannut murheellisena moraalin ja kielenkäytön kokemaa romahdusta Suomessa. Häntä ihmetyttää etenkin nykyisten television viihdeohjelmien taso.

– Musiikkiohjelmassa saattaa laulaa kaunis nuori tyttö. Esityksen jälkeen hänen suustaan alkaa sadella kirosanoja ja koko kuva särkyy. Jotain on pahasti vialla, kun viihdeohjelmien taso on mennyt näin halvaksi. Uutistenlukijat tuntuvat olevan ainoita, jotka eivät kiroile televisiossa.

Vertailukohtana hän pitää sitä, ettei ole nähnyt vastaavaa muualla päin maailmassa asuessaan.

– Jos esimerkiksi amerikkalaisessa tv-ohjelmassa joltain lipsahtaa ruma sana, niin siihen tulee päälle ”piip.”

Monet muutkin asiat ovat herättäneet Merilän mielessä ajatuksen, onko Suomi ylipäätään enää sivistysvaltio. Hän seisoo vahvasti kristillisten arvojen puolella.

– Sivistysvaltio tunnetaan siitä, miten siellä kohdellaan vaikka vanhuksia ja lapsia. Huolestuttavaa on esimerkiksi koko ajan lisääntynyt lasten huostaanotto. Kun lakeja ja asetuksia muutetaan, kuten on jo tehty, niin merkit ovat hälyttäviä. Tämä maa tarvitsisi kipeästi kristillisiä päättäjiä.

Kuinka sitten voisimme tavallisen kansalaisen lähtökohdasta tehdä tästä maailmasta paremman paikan?

– Kaikki lähtee jokaisen omasta sydämestä ja suhtautumisesta kanssaihmisiin. Aina voi keksiä keinoja auttaa lähimmäisiään vaikka vain käymällä katsomassa sairaita ja heikkoja. Emme saa päästää tänä päivänä vallitsevaa kovuutta ja itsekkyyttä sydämiimme, Eija Merilä sanoo.

Eija Merilän pääsiäiskonsertti palmusunnuntaina 14.4. Kivijärven koululla kello 18. Konserttiin on vapaa pääsy.