Ismo Leikolalle taas uusi sulka hattuun Yhdysvalloissa: jyväskyläläistaustainen stand up -koomikko nauratti yleisöä suositussa talk show'ssa

Jyväskylässä syntynyt stand up -koomikko Ismo Leikola, 40, on saanut jälleen uuden sulan hattuunsa Yhdysvaltojen rajusti kilpailuilla stand up -markkinoilla. Leikola esiintyi torstaina brittiläisen näyttelijä James Cordenin suositussa The Late Night Show With James Corden -talk show'ssa.

Leikolan neliminuuttinen esitys leikitteli tutuksi tulleeseen tapaan englannin kielellä. Leikolan läpimurroksi Yhdysvalloissa voidaan laskea vuoden 2018 alussa nähty vierailu Conan O' Brienin talk show'ssa. Tuolloin aiheena oli persettä tarkoittava englannin kielen sana ass. Ohjelmasta verkkoon julkaistu video on yksi Conan-show'n katsotuimmista klipeistä.

CBS-kanavalla nähtävän ja miljoonayleisön säännöllisesti keräävän The Late Night Show With James Cordenin osuutensa alussa Leikola kertoo asuneensa Yhdysvalloissa miltei neljä vuotta.

– Vaikka englannin kielen taitoni onkin jo melko hyvä, opin koko ajan uusia sanoja. Tämä on kuitenkin paras sana tähän mennessä. Se tarkoittaa sitä, kun sinä olet kaatanut tarpeeksi kahvia kuppiini, Leikola sanoo.

Katso alla olevasta videosta, mikä sana on kyseessä.

Leikola juhlisti tilannetta myös jakamalla Facebookissa yhteiskuvan itsestään ja James Cordenista.