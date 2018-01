Ismo Leikolan esitys Conan O'Brienin ohjelmassa kerää kehuja – "Tämä tyyppi on aidosti hauska"

Jyväskyläläislähtöisen stand up -koomikon Ismo Leikolan eilinen esiintyminen Yhdysvalloissa Conan O'Brienin talk show'ssa on kerännyt runsaasti ylistäviä kommentteja. Conan O'Brienin keskusteluohjelman Facebook-sivuilla videota oli katsottu keskiviikkoaamuun mennessä 1,2 miljoonaa kertaa ja kommentoitu yli 30 000 kertaa.

Leikola hauskuutti katsojia käsittelemällä sanan ass (perse) eri merkityksiä.

– Tämä "smart ass" sai minut nauramaan ääneen, eräs kommentoija kirjoittaa.

– Mahtavaa, kun ulkomaalaiset analysoivat kieltämme. Se muistuttaa, kuinka typerä kielemme voikaan olla, toinen sanoo.

– Hetkinen... joku onnistui kirjoittamaan laadukasta komediaa haukkumatta Trumpia. Rienausta! eräs leukailee.

Eräs kommentoija muistuttaa, ettei komedian tekeminen muulla kuin omalla äidinkielellä ole helppoa.

– Lisäksi tämä tyyppi on aidosti hauska, kommentoija hehkuttaa.

Leikola, 39, on syntynyt Jyväskylän maalaiskunnassa. Hän on tehnyt stand up -komiikkaa 2000-luvun alkupuolelta saakka.

Leikola on esiintynyt pitkään paitsi suomeksi, myös englanniksi. Jo vuonna 2006 koomikko pohti Keskisuomalaisen haastattelussa suomen kielellä esiintymisen haasteita englantiin verrattuna.

– Englantia äidinkielenään puhuvat koomikot voivat mennä Australiaan, Amerikkaan tai mihin tahansa ja tehdä samaa keikkaa siellä. Vaikka Suomessa kehittyisi hyväksi suomenkieliseksi koomikoksi, ei sillä maailmaa voi valloittaa, Leikola sanoi.