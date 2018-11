Isomummi, mummi, äiti ja tytär syntyivät tasan 26 vuoden välein – neljän naisen sukupolviketjusta löytyy lämpöä, läheisyyttä ja vähän magiikkaakin

Me ollaan superhyvä tiimi. Katselen tätä naisketjua arvostaen. Näen, mistä olen tullut ja miksi olen tällainen kuin olen. Siksi, että jokaista on meillä aina arvostettu ja rakastettu.

Jyväskylässä tänä syksynä luokanopettajaopinnot aloittanut Aada Mursula, 20, puhuu lämpimästi ja kunnioittaen edellään kulkevista sukupolvista isomummistaan Helvi Mäkelästä, 98, mummistaan Raija Komosesta, 72, ja äidistään Jutta-Riina Karhusesta, 46.

Tähän neljän naisen ketjuun liittyy paitsi läheisyyttä ja lämpöä, myös hauskaa numeroiden ja yhteensattumien magiikkaa.

– Olemme syntyneet 26 vuoden välein, ja äitini, minä ja tyttäreni olemme olleet perheen toisia lapsia ja tyttöjä. Olemme koulutukseltamme alkuopetukseen, musiikkiin ja erityisopetukseen suuntautuneita luokanopettajia. Olemme opiskelleet Jyväskylässä. Raija-äitini kouluttautui opettajaksi Torniossa, mutta erityisopettajaksi Jyväskylässä, Karhunen listaa naisten yhtäläisyyksiä.

– Olemme toistaneet toistemme valintoja, ehkä sekä hyvässä että pahassa. Meistä kolmelle on yhteistä myös vasenkätisyys. Lapsena luulinkin, että naiset ovat vasen- ja miehet oikeakätisiä.

– Minusta me kaikki olemme lämpimiä ja rakastavia. Ketjun äidit ovat aina kohdelleet lapsiaan hyvin ja hellästi. Perintönä on kulkenut toisesta välittämisen malli. Ainoa asia, joka ei ole siirtynyt äitiin ja minuun, on mummien kasvienhoitotaito, Mursula sanoo nauraen.

Ketjun kantaäidillä, keuruulaisella Helvi-isomummilla on neljä lasta, yhdeksän lastenlasta ja 16 lastenlastenlasta. Komonen paljastaa, että ketjun ykköslenkkikin olisi halunnut opettajaksi, mutta suuressa, vähävaraisessa ja varhain äidittömäksi jääneessä lapsikatraassa opintielle lähtö ei ollut mahdollista.

– Äiti on ollut onnellinen, että meistä ja monesta muusta suvussa tuli opettajia. Hän itse oli parturi-kampaa, ja sekin ammatti on ”ketjuuntunut”. Opettajuuttaan äiti toteutti esiintyjänä ja monien asioiden järjestäjänä. Muistan myös, että kun olin lapsi, hän autteli koulussamme juhla- ja muissa jutuissa, Komonen sanoo.

– Mummi muistaa edelleen ulkoa pitkiä runoja, vaikka muisti muutoin onkin heikentynyt. Hänellä on sellainen tarinankertojan ote. Meille lastenlapsilleen hän on opettanut valtavasti leikkejä ja pelejä, korttipelejäkin, Karhunen sanoo.

Mäkelä tunnustaa olevansa ylpeä ”opettajaketjustaan” kuten koko jälkipolvestaan. Opettajaksi opiskelleet ovat toteuttaneet yhtä hänen omaakin unelmaansa, mutta kateellinen hän ei ole ollut näiden mahdollisuuksista seurata sydäntään.

Komosen molemmat lapset valitsivat opettajan ammatin, vaikka hän sanookin jopa toppuutelleensa heitä. Hän itse teki uransa Keuruulla ja nautti työstään niin, että hoiti sijaisuuksia vielä kymmenen vuotta eläköitymisen jälkeenkin. Jälkikasvuaan hän sanoo silti yrittäneensä ohjailla vaikkapa teatterimaailmaan.

Karhunen työskentelee tätä nykyä rehtorina Helsingissä Itäkeskuksen peruskoulussa. Oppilaista 40 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia, mikä tuo arkeen omat vaatimuksensa, toki ilonsakin. Hän kokee saaneensa ja jakaneensa verenperintönä ominaisuuksia, joista on opettajan työssä hyötyä: rohkeutta, positiivisuutta, itsetietoisuutta, päättäväisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä.

Mursula lisää listaan vielä äidin rempseyden ja huumorin. Hän muistaa lapsena ja nuorena toisinaan käyneensä äitinsä ja mumminsa luokissa ja jopa päässeensä apuopettajaksi. Niin varmuus omasta uravalinnasta vain vahvistui.