Jääkiekkoilija Robert Rooba syntyi neuvostoajan jälkeiseen Viroon – vanhempien kertomukset antoivat kuvan ajasta, jota hän ei haluaisi muistella

Askeleet vievät Harjulle, kun jääkiekkoilija Robert Rooba esittelee, minkä paikan hän yhdistää Jyväskylässä eniten kotimaahansa Viroon.

– Harjulla aina virolainen rallikuski dominoi. Olen itsekin ollut nyt kolmena vuonna katsomassa, kun Ott Tänak painaa täällä hanaa, JYPin hyökkääjä kertoo suomeksi.

MM-rallin aikaan Jyväskylän seudulla voi nähdä runsaasti virolaisia sinimustavalkoisine lippuineen. Muina aikoina Rooba, 25, ei ole juuri törmännyt kaupungissa maanmiehiinsä. Oma ulkomaalaisuus on pyyhkiytynyt mielestä.

– Olen ylpeä virolaisuudestani, mutta olen ollut Suomessa niin pitkään, etten enää ajattele täällä virolaisuuttani. Olen maailmankansalainen ja yksi Jyväskylän asukkaista, Rooba sanoo.

Robert Rooba syntyi Tallinnassa 1993. Kaksi vuotta aiemmin Neuvostoliitto oli romahtanut ja Viro itsenäistynyt uudelleen.

Rooba ei muista, että kommunismi olisi kummitellut taustalla hänen lapsuudessaan. Nuoruudessaan hän pääsi kokemaan Viron voimakkaan länsimaistumisen.

– Pidän itseäni puhtaasti itsenäisen Viron lapsena.

Ainoan kosketuksensa neuvostoaikaan Rooba on saanut vanhempiensa kertomuksista. Niissä kertomuksissa ei sanottu, että kaikki oli ennen paremmin, vaan kokemukset olivat päinvastaisia.

– Mun suvussa ei tapahtunut mitään kovin traagista, mutta todella monen ystäväni ja tuttavani suvussa tapahtui. Se oli ikävää aikaa, enkä halua hirveästi kaivella sitä.

– Yritän katsoa asioita posin kautta ja mietin enemmän sitä, mitä kaikkea hienoa Viro on saavuttanut pienenä, itsenäisenä maana. Lapsuuteni oli hyvä, asiat ovat nyt hyvin ja tulevaisuus näyttää valoisalta.

Poika harrasti jääkiekkoa. Hän kehittyi niin lupaavaksi, että alkoi jo teini-ikäisenä tähyillä kotimaataan suurempiin ympyröihin. Jääkiekko on Virossa nouseva laji, mutta esimerkiksi Suomeen verrattuna toiminta on yhä pienimuotoista.

Rooba oli 15-vuotias, kun jyväskyläläisillekin tuttu pelaajakoordinaattori Jukka Holtari keksi hänet Espoon Bluesiin.

Rooban perhe vuokrasi itselleen kakkosasunnon Espoosta. Isä lähti poikansa tueksi ja rahoitti kuviota ajamalla taksia ja rekkaa. Poika suoritti peruskoulun viimeisen luokan ja lukion pääosin etänä.

Sinnikäs Rooba taisteli itsensä Suomessa liigapelaajaksi, vasta historian toisena virolaisena. Virossa ylipäätään on vain kourallinen jääkiekon täysammattilaisia.

– Todennäköisyydet päästä virolaisena jääkiekkoilijana tälle tasolle ovat aika pienet. Siksi nautin tästä ihan ylivertaisesti. Elän ja hengitän tätä juttua, Rooba sanoo.

Paljon yleisempää on, että Virosta Suomeen tulee töihin esimerkiksi lääkäri tai rakentaja.

Toisen kerran Jukka Holtari otti roolia Rooban uralla, kun hän pestasi virolaisen JYPiin. Rooba kiekkoilee Jyväskylässä kolmatta kauttaan.

Kookas laitahyökkääjä on vahva luistelija ja kamppailija, joka on nyt kunnostautunut Liigassa myös maalintekijänä. Hiljattain Rooba teki seuran kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen. Unelmia riittää.

– Tavoite on, että sitten kun nykyinen sopimus loppuu, mulla on mahdollisuus ottaa askel korkeammalle tasolle. Mutta vielä en mieti niin kauas. Hetkessä eläminen on se iso asia, joka vie eteenpäin.

Rooba on viihtynyt Jyväskylässä mainiosti. Alun ennakkoluulot karisivat aikoinaan nopeasti.

– Olen ison kaupungin poika ja mua pelotti tulla pienemmälle paikkakunnalle. Olin ollut yhden kevään Kokkolassa, jossa oli yksi kahvila, pari ravintolaa ja yksi kauppakeskus, ja mua vähän ahdisti.

– Mietin, tuleeko Jyväskylässä samanlainen fiilis. Ei ole tullut. Tämä on pieni, mutta ei niin pieni paikka. Kaupunki sykkii koko ajan.

Suomen Liigaa on pelattu kaksi ottelua Tallinnassa, mutta ilman JYPiä. Seuran vt. toimitusjohtaja Kari Tyni sanoo, että JYPissä tiedostetaan Rooban vetovoima Tallinnassa ja että aika näyttää, onko se mahdollista myös konkretisoida jotenkin.

Kotimaansa uutisia Rooba seuraa aktiivisesti. Virossa on pohdittu viime aikoina, miten suomalaiset matkailijat saataisiin palaamaan.

Veljeskansojen yhteydestä on ollut esillä myös merenalainen rautatietunneli, jota suunnitellaan rakennettavaksi Helsingistä Tallinnaan. Rooba kannattaa pääkaupunkien yhteistyötä laajemminkin.

– Ajatus Talsinki-kaksoiskaupungista on upea. Se kehittäisi turismia, Rooba uskoo.

Hän käy Virossa lentämällä.

– Tikkakoskelta pääsee Helsingin kautta Tallinnaan parissa tunnissa, jos yhteydet osuvat hyvin.

Siinä missä Suomi vertaa itseään yleensä Ruotsiin, Viro vertaa Latviaan, paitsi jääkiekossa Liettuaan.

Viro pelaa MM-kisojen kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla ja valmistautuu kevään kotikisoihinsa. Rooba on kantavia voimia.

– Maajoukkueessa pelaaminen on ihan huikeaa. Se on mulle ylpeyden aihe, vaikka jengi täällä naureskelee, että me pelataan Hollantia vastaan. Rakastan edustaa maatani.

Huomenna Viro viettää itsenäisyyspäiväänsä. Rooba katsoo linnan juhlia Jyväskylässä netistä.