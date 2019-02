Jämsäläinen Viljo etsii kiihkeää lempeä paratiisisaarelta

Tv-ohjelma, jossa peitto heiluu, lemmekkäät luritukset vaihtuvat ajoittain itkuun ja haukkumisiin ja jossa on lupa etsiä seksiseuraa, on täällä taas. Kyse on Temptation Island Suomi –tv-ohjelmasta, joka käynnistyy Nelosella keskiviikkona 13. maaliskuuta.

Yksi lemmensaaren hunkseista on jämsäläinen Viljo, 21. Viljo työskentelee ravintolassa ja harrastaa jääkiekkoa.

Huumorintajuinen ja rento nuori mies ei kuulemma nipota turhista, vaan nauttii elämästään täysillä.

– Pitää takoa, kun rauta on kuuma ja ottaa elämästä ilo irti, kun on vielä nuori.

Entä millä ohjeella nuorimies aikoo menestyä viettelysten saarella?

– Kun löytyy itsevarmuutta, niin se iskee naisiin.

Tiedä sitten, miten Viljon ohje puree sillä mies kertoo viihtyneensä puolitoista vuotta sinkkuna. Toisaalta, ohjelma ei välttämättä olekaan mikään hääohjelma. Viljokin sanoo, että pitää itseään uhkana varatuille, koska on "komea ja mukava".

Kauden starttijaksossa allaspoolilla esittäytyy 11 kaunista sinkkunaista ja 11 komeaa sinkkumiestä. Kaikkiaan kisaajia on 24, sillä edellisellä esityskaudella pariskuntana ohjelmassa soppaa keittäneet Pauliina ja Joonas saapuvat nyt eronsa jälkeen ohjelmaan sinkkuina.

Ohjelmaa myydään seksillä ja erotiikalla, joita kumpaakin näytetään tietenkin siistittynä.

– Äiti käski, että täytyy pitää Jeesus mielessä ja housut jalassa. Mutta en mie oo ennenkään sitä totellut, Niina kertoo esittelyssään.

– Mä oon vegaani, eli mä en syö lihaa. Mutta teidän kohdalla mä voin kyllä tehdä poikkeuksen, Fanni puolestaan heittää kaksimielisesti.

Temptation Island Suomi -juontajana nähdään tuttuun tapaan Jyväskylässä aiemmin usein nähty Sami Kuronen.