Järjestäjät ja sähkömies pidättivät henkeään, kun maailmankuulun brittibändin liekkejä syöksevä kotka nousi Monnarin kattoon vuonna 1983

Elettiin maaliskuuta 1983. Hippoksen Monitoimitalon eteen Jyväskylässä ajoi kaksi rekkaa sekä bussilastillinen roudareita ja muuta henkilökuntaa.

– Ne sanoivat, että ”What is this fucking place and who are these fucking kids”, Hannu Jääskeläinen muistelee.

Kyse oli englantilaisesta Saxon-bändistä. Jääskeläinen soitti itse yhtyeessä nimeltä STT, joka vaihtoi seuraavana vuonna nimekseen Rajuilma. 18-vuotiaan Jääskeläisen rinnalla seisoivat samaisen bändin jäsenet Opa ja Rane Rautiainen.

Paikalle oli hommattu kymmenkunta bändinuorta auttamaan lastin purussa. Palkkioksi oli luvattu liput illan konserttiin ja lp järjestäjänä toimineen Markku Läärän Jive’s-levykaupasta.

– Ja paikalla saatiin sämpylät ja niin paljon Coca Colaa kun jaksoi juoda, Jääskeläinen muistelee.

Rekat olivat täynnä ja englantilaiset roudarit juoksuttivat apulaisia surutta.

– Se oli kyllä ihan hirveä työpäivä, mutta kokemus oli hieno. Oli upeata päästä pikkujätkinä vilkaisemaan kulisseihin.

Nuoria rokkareita hämmästytti parikin asiaa. Se, että painavien Marshall-vahvistimien lisäksi lastissa oli tyhjiäkin kaappeja silmänlumeeksi. Ja se, että kitaroihin vaihdettiin kielet ennen keikkaa.

– Sitkeä huhu, jonka mukaan uudet kielet eivät pysy vireessä, osoittautui vääräksi.

Lievestuorelainen Jarmo Hokkanen vastasi Saxonin 10–15-sivuisesta toivelistasta ja lupa-asioista.

– Jotain tiettyjä lakritseja metsästin epätoivoisesti, Hokkanen muistelee.

Raideri oli kuitenkin helppo lupiin nähden.

– Palokunnan kanssa väännettiin oikein kunnolla kun mukana oli savukoneita ja liekkejä syöksevä kotka. Kun lintu nousi kattoon, sähköpiikki oli suurempi kuin Monnarilla koskaan ennen.

Kotkan noustessa Hokkanen pidätti hengitystä.

– Sähkökaapin vieressä päivystävällä sähkömiehellä oli ikimuistoinen ilme. Se nosti helpottuneena peukkua kun sähköt eivät katkenneetkaan.

Paikalla oli myös palokunnan edustaja, sillä savukoneiden takia savuhälytys oli suljettava.

Roudauksen lisäksi Jääskeläinen ja Rautiaiset toimivat järjestysmiehinä. Saxon oli ilmoittanut, että soitto loppuu, jos joku tulee liian lähelle lavaa.

– Yksi paikkakunnan räkäpunkkari seisoi lavan vieressä keskisormi pystyssä, kunnes biisien välissä lava pimeni ja taskulamppujen valossa kaksi puhelinkioskin kokoista roudaria kävi nykäisemässä sen takahuoneeseen. Sieltä se palasi nenä verisenä, Jääskeläinen sanoo.

Keikan jälkeen paletti piti vielä purkaa. Miehet lampsivatkin kotiin Lohikoskelle vasta aamuyöllä.

– Opakin oli niin puhki, että se nukahti sohvalle talvilenkkarit jalassa, Jääskeläinen sanoo ja nauraa.

Sarjassa muistellaan maakunnassa vierailleita kansainvälisiä julkkiksia. Jos sinulla on kokemusta Saxonin keikasta, kerro siitä laittamalla viesti tanaan@keskisuomalainen.fi.