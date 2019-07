Jaajo Linnonmaan ja Anni Hautalan Jyväskylän junassa syötiin sushia ja tarjoiltiin hampurilaisia – pudottivat SuomiPopin alkajaisiksi ero-uutisen

Radio SuomiPopin suosikkijuontajat Jaajo Linnonmaa ja Anni Hautala saapuivat torstai-iltapäivänä Helsingistä Jyväskylään juhlimaan SuomiPop Festivaalia.

– On jo perinteikäs tämä mun ja Annin junareissu tänne Jyväskylään. Otetaan siitä aina kaikki ilo irti, ja tänä vuonna matkaan oli lisätty vähän ekstraakin. Muistan, kun Anni viime vuonna sanoi, että olisi kiva jos tässä matkalla olisi jotain syötävää, niin olin nyt hoitanut Tampereen juna-asemalle sushia ja hampurilaisia odottamaan, Linnonmaa kertoo Hautalan nauraessa vieressä.

Vaikka Aamulypsy-ohjelman juontajakaksikko viettää joka arkiaamu neljä tuntia keskenään radiostudiossa, Linnonmaa toteaa, että töiden lomassa ei juuri ehditä jutella elämästä.

– Junamatka on siis siitäkin aina hyvä, että ehditään vaihdella kuulumisia, Linnonmaa sanoo.

Hautala huomauttaa, että Linnonmaa itse asiassa on tehnyt opiskeluaikojen lopputyönsä matkailumerkonomina.

– Lopputyön nimi oli ”Viihdeoppaan merkitys kohteessa”, ja voin kyllä vahvistaa, että viihdeoppaan merkitys on korvaamaton. Ei todellakaan turhaan Jaajo tuota tutkimusta tehnyt, Hautala sanoo nauraen.

Tänä vuonna kaksikko vaikuttaa SuomiPop Festivaaleilla vain Jyväskylässä. Toinen festarikaupunki Oulu saa tällä kertaa jäädä välistä.

– Kokeiltiin viime vuonna kummassakin kaupungissa käymistä, mutta siirtyminen Jyväskylästä Ouluun autolla oli melko tuskainen ratkaisu. Ja toisaalta se, että mentäisiin helikopterilla, olisi varmaan liian bulia. Eli nyt Jyväskylässä pari päivää ja sen jälkeen takaisin himaan, Linnonmaa sanoo.

Hautala toteaa rakastavansa Jyväskylän SuomiPop Festivaalia, koska alueella on asfaltti jalkojen alla.

– Ja pääsee nopeasti suihkuun ja omaan vessaan, Linnonmaa komppaa.

Muistoja SuomiPop Festivaaleilta kaksikolla on monia. Hautala muistaa olleensa juontajana jo historian ensimmäisillä SuomiPopeilla yksitoista vuotta sitten.

– Olin silloin myös viimeisilläni raskaana. Tämä festari oli silloin ihan sairaan pieni, mutta meininki oli hyvä. On ollut hauska nähdä, miten tapahtuma on kasvanut ihan uskomattomiin sfääreihin vuosien mittaan, Hautala sanoo.

– Ja näillä festareilla tavataan aina paljon meidän kuulijoita, ja täällä pääsee vaihtamaan kuulumisia heidän kanssaan. Tänäänkään ei ehditty kuin ehkä puoli tuntia näyttäytyä, niin otettiin jo kymmeniä kaverikuvia. Ihmisiä oli juna-asemallakin vastassa, kun he olivat seuranneet somesta matkaamme Jyväskylään. Mutta otetaan tämä sekä työnä että huvina. Loppujen lopuksi junassakin jaettiin koko vaunulliselle hampurilaisia ja konduktöörille jätettiin loput sushit lounaaksi, eli kyllä koko Suomi nyt tietää että ollaan tultu Jyväskylään, Linnonmaa sanailee.

Aamulypsy-ohjelma on tällä hetkellä kesälomatauolla. Hautala laskeskelee, että muutama viikko on jo lomailtu, ja muutama olisi vielä jäljellä.

– Festareilla käynti ei tunnu kuitenkaan työltä loman keskelläkään, kiva vain tulla tänne käymään. Omaan lomaani kuuluu lisäksi mökkeilyä ja lomamatka Kroatiaan ekaa kertaa ikinä, Hautala kertoo.

– Omat lapseni ovat niin pieniä, että niiden kanssa ei ulkomaille ei oikein vielä lähdetä. Minulla on kuitenkin monen monta muuta bisnestä päällä, joten nyt kun olen radiosta poissa, niin ehdin keskittymään ja panostamaan niihin enemmän, Linnonmaa sanoo.

Muutama päivä ennen SuomiPop Festivaaleille saapumistaan Linnonmaa kysyi Instagram-tilillään seuraajiltaan vinkkejä tekemiseen ja kokemiseen Jyväskylässä.

– Tarjottiin kyllä monet etkot ja jatkot, joihin saisi tulla, ja satamassa on laituri täynnä erilaisia veneitä, joihin meidät on myös kutsuttu. Kyselin myös hyviä karaokebaareja ja nyt niitäkin on pitkä lista, erilaisten ravintoloiden ja yökerhojen lisäksi. Kiirettä pitää siis Annilla ja minulla, koko lista kolutaan läpi nyt tässä parin seuraavan päivän aikana, Linnonmaa sanoo hymyillen.

Haastattelun lopussa kaksikko pudottaa pommin, heidän mukaansa eksklusiivisesti Keskisuomalaiselle.

– Kuten huomaat, Annilla ei ole enää sormusta sormessa, Linnonmaa sanoo.

– Kyllä, tämä kesä menee sinkkuna, Hautala toteaa.

Koomikko Niko Kivelän kanssa toissa keväänä kihlautunut Hautala sanoo tämän olevan ainoa kerta, kun eroa tullaan hänen osaltaan kommentoimaan.

– Erosta on jo jonkin aikaa, eli ei ole mikään juuri nyt tapahtunut juttu, eikä myöskään sisällä mitään draamaa, Hautala sanoo.