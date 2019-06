Jackson Galaxy tietää pelkän viiksen asennosta mikä kisua riivaa

Yhdysvaltalainen Jackson Galaxy on yhden sortin supermies. Ei sentään koko galaksin sankari, mutta viiksekkäiden ja teräväkyntisten olentojen vapahtaja kuitenkin. Galaxy on nimittäin TLC-kanavalla pyörivän Kissakuiskaaja-sarjan (My Cat From Hell) supernanny, joka tulee paikalle ratkaisemaa miukujen ja näiden isäntien välejä kalvavat ongelmat.

Kun kisumirrin omistaja luulee jakavansa kodin paholaisen riivaaman raapijan kanssa, Galaxy tietää, että kyse on jostain muusta. Näin esimerkiksi sohvalle pissaava ja ihmisten päälle hyökkäävä sisämirri ei ole pohjimmiltaan luonnevikainen. Se on vain käärmeissään siitä, että takapihalla ramppaa naapurikissoja ja yksi ärsyttävä pussirotta merkkaamassa reviiriään. Kun Galaxy estää ei-toivottujen elukoiden pääsyn tontille, laskeutuu sisätiloihinkin rauha.

Galaxy oppi ymmärtämään kissojen työskennellessään eläinsuojissa. Nyt tatuoitu kissakuiskaava ymmärtää melkein pelkästä viiksen asennosta mikä mirriä riivaa. Senkin opin Galaxylta, että jos haluaa pitää huoneen kissavapaana, sen ovensuuhun kannattaa asettaa foliota. Kissat eivät nimittäin pidä siitä miltä folio tuntuu tassuissa.

Olen itse kissaihminen ja kissat tietävät tämän. Sen sijaan, että ne pitäisivät minua tästä syystä kavereinaan, ne ymmärtävät minut orjaksi, jonka palvovaa katsetta ei poista syväkään raapaisu. Olisipa kiva tietää, onko Galaxyllä tähänkin joku jippo – Siis jokin muu kuin folioon pukeutuminen.