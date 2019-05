Jos ihollasi on tosi ruma tatuointi, sinua voi odottaa palkinto Lutakossa

Tanssisali Lutakossa surisevat viikonlopun ajan neulat ja kylmä hiki nousee monen otsalle. Meneillään on viidettä kertaa järjestettävä kolmipäiväinen JKL Tattoo, Rock & Art Festival. Paikalla on 48 koti- ja ulkomaista tatuoitsijaa ja edustettuina muun muassa Saksa, Peru, Englanti, Sveitsi, Espanja ja Kanada.

– Moni taiteilija on osallistunut tapahtumaan aikaisemminkin, mutta on halunnut tulla uudestaan hyvän meiningin takia. Mukana on kuitenkin myös ihan uusia tekijöitä, järjestäjä Ian Johnson-Ferguson jyväskyläläisestä Simply Tattoo -studiosta kertoo.

Aiempien vuosien tapaan tapahtumassa järjestetään myös Miss- ja Mister Tattoo -kilpailut sekä kisa rumimmasta tatuoinnista.

– Voittaja saa sadan euron tatuointilahjakortin. Hän voi sillä korjata tatuointiaan jos niin haluaa tai ottaa vaikka ihan uuden.

Johnson-Ferguson kertoo, että epäonnistuneet tatuoinnit ovat yleensä syntyneet festivaaleilla ja lomareissuilla lyhyen harkinnan seurauksena.

Festivaalin yhteydessä järjestetään myös värittömiä tatuointeja käsittelevä Black & Grey realismi -seminaari. Paikalla on myös ammattiskeittaajia antamassa skeittausopetusta ja kampaajia ja partureita luomassa uusia tyylejä. Belgialainen burleskitaiteilija Femke Fatale puolestaan kiusoittelee yleisöä perjantaina metallimusiikin tahtiin.

Festivaali on laajentanut tänä vuonna myös tuotemyyntiään. Nyt myynnissä on tatuointivarusteiden ohella myös perinteisiä taiteilijatarvikkeita kuten värejä ja suteja.

– Tänä vuonna meillä on tapahtumassa myös lastenohjelmaa. Lapsille tehdään leikkialueella kasvomaalauksia ja leikkitatuointeja.

Tatuointifestivaalin musiikkipuolesta vastaavat Nemecic, Diving Ducks, Mad Crow ja 7 stout Clan.

Tatuointifestivaali on järjestetty aiempina vuosina Paviljongissa, muta tänä nyt se on siirtynyt Tanssisali Lutakkoon, joka Johnson-Fergusonin mielestä sopi hengeltään paremmin tapahtumalle.

– Tila on pienempi, mutta samalla siinä on helpompi pitää kokonaisuus hallussa, hän tuumaa.

Tanssisali Lutakon tapahtuma on pääsymaksullinen.

JKL Tattoo , Rock & Art Festival tanssisali Lutakossa 24.-26.5.