"Jos kaikki menee päin prinkkalaa, palataan Suolahteen" – Puhevikainen insinööriopiskelija loistaa suosittujen tv-ohjelmien taustatiimeissä

Kyllä sitä voi vähän itseään taputtaa selkään, kun puhevikainen insinööriopiskelija Suolahdesta on päässyt tähän pisteeseen, Tomi Haustola, 36, toteaa itseironiaa ja ylpeyttä äänessään.

Haustola on suomalaisen komiikan kärkinimiä. Mies on tehnyt viimeiset kymmenen vuotta stand up -keikkoja ja niiden lisäksi viime vuodet hän on työllistänyt itseään myös käsikirjoittajana. Töitä on riittänyt.

Haustolan vitsikkyys on loistanut muun muassa Ylen Noin viikon uutiset- sekä MTV3:n Stadi vs. lande -tv-ohjelmissa. Tällä hetkellä mies iskee vitsiä Noin viikon studio -tv-ohjelman taustatiimissä ja hänen käsikirjoittamia kaskuja koettiin myös taannoisessa Venla Gaalassa.

Vitsimiehen viitan Haustola puki ylleen puolivahingossa. Lapsuudessaan Suolahdessa Haustola halusi olla pelitestaaja, sillä 1980–90-luvun taitteen hän vietti liki pitäen kokonaan tietokonepelien maailmassa. Lukion jälkeen Haustola kuitenkin hyppäsi Tampereelle menevään junaan ja ryhtyi opiskelemaan insinööriksi.

Pian mies löysi itsensä koomikko Arimo Mustosen viikonloppukurssilta, jonka päätteeksi piti hypätä lavalle viihdyttämään. Haustola selviytyi kurssin päätösnumerosta onnistuneesti. Siitä se sitten lähti, stand up -koomikon ura.

Tietotekniikan diplomi-insinööriksi valmistuttuaan hän oli jo kokeillut kykyjään stand up -lavoilla.

Komiikka vei yhä enemmän ja enemmän mukanaan, vuoden 2014 Naurun tasapaino -tv-ohjelma löi viimeiset naulat sen hetkisen insinöörityön arkkuun. Insinööriys kuitenkin kulkee yhä miehen matkassa, niin vitseissä kuin luonteessakin.

– Katson, analysoin ja puran. Sitä kautta opin tätä koko ajan. Analysoin todella paljon ja olen jopa kirjannut lempparikoomikoiden rutiinit paperille, kirjannut milloin tulee nauru ja yrittänyt ymmärtää, miksi se tulee.

– Ikinä en ole luottanut lahjakkuuteen, vaan työmäärään. Stand up on sitä, että laitat sanat ihmisiä naurattavaan järjestykseen. Hyvän vitsin takana on usein pitkä sarja yrityksiä ja erehdyksiä.

Tänä vuonna Haustola juhlii kymmenvuotista taivaltaan koomikkona Anteeksi, saisinko kapinoida -kiertueen muodossa. Kiertue vie useammalle paikkakunnalle yhden show’n nimissä.

– Suolahden nuoruusvuosina halusin hirveästi tehdä erilaisia asioita, mutten koskaan sitten tehnyt. Stand up on tuonut sen rohkeuden elämääni ja olen saanut kokea paljon sekä tutustua uusiin ihmisiin. Se on täyttänyt niitä osa-alueita, mitkä jäivät nuoruudessa vajaiksi.

– Mulle se nauru on yhdistävä tekijä. Kun nauraa ihmisten kanssa, on turvallinen olo, että ollaan samassa veneessä.

Stand up -koomikoita on noussut Suomessa lavoille yhä kasvavassa määrin.

Ala onkin muuttunut valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Haustola toteaakin Suomessa olevan tällä hetkellä runsaasti tarjontaa, mutta amerikkalaiskoomikoihin verrattuna Suomen laatu on tasaisempaa.

– Täällä on paljon massaa. Yritänkin aina löytää itsestäni sen, miten erottua muista. En esimerkiksi kiroile. Siitä on tullut hyvää palautetta ja olen saanut siistittyä alan ennakkoasenteita edes vähän.

– Nauru kuitenkin kertoo paljon. Se paljastaa, onko keikka hyvä vai ei. Vaatimustasohan siinä jokaisella koomikolla aina nousee, mutta liveyleisö antaa voimaa.

Mutta jos nauru Haustolan vitsailuja kohtaan joskus laimenee, on miehellä niin sanottu ”back-up-plan” takataskussa. Sitä kertoessaan Haustolan silmäkulmassa on pilke, mutta sanoissa kotiseutua kohtaan hehkuu lämpö.

– Mulla on suunnitelma x, että jos kaikki menee päin prinkkalaa, niin aina voin palata Suolahteen. Siellä voin downshiftata sitten, Tomi Haustola sanoo.