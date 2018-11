Joulukonserttiin mahtuu ripaus Kirkaakin – Jyväskylässä esiintyminen on aina spesiaali tapaus, sanoo Club For Five -yhtyeen Maija Sariola

– Ensimmäinen “keikkani” näki päivänvalon Viitasaarelaisessa vanhainkodissa ollessani kolmevuotias. Debyytti meni hienosti ja minusta tuli kaikenlaisten kissanristiäisten suosittu esiintyjä. Hieman myöhemmin aloitin myös ensimmäisen levyni kannen suunnittelun poseeraamalla peilin edessä. Harmi että ne kuvat ovat tallentuneet vain verkkokalvolleni, viitasaarelaislähtöinen Maija Sariola muistelee.

Lapsuuden haaveet ennakoivat tulevaa, sillä Sariolasta tuli muusikko. Hän on laulanut a cappella –yhtye Club For Fivessa nyt 13.5 vuotta. Yhtye konsertoi Paviljongissa 18.12. Luvassa on totuttuun tapaan nostalgisia joululauluja ripauksella uusia tuulia.

– Idea on, että konsertti tuo joulun mielen, liikuttaa ja naurattaa katsojia. Tarkoitus ei ole tehdä jotain mullistavalla tavalla uutta, vaan tarjoilla joulun henkeä.

Sariola kertoo kuluvaan vuoteen mahtuneen tavallista enemmän joulua. Yhtye kuvasi nimittäin jo toukokuussa TV1:lle jouluohjelman, joka näytetään jouluaattona. Ohjelman tiimoilta julkaistaan myös levy.

– Olen itse tosi jouluihminen, ja vaikka me laulamme joululauluja monen konsertin verran, pääsen silti ihan hyvin omaan joulutunnelmaan. Se on ehkä helppoa siksi, että kotona on kaksi lasta, 6 ja 11-vuotiaiden äiti sanoo.

Sariola kertoo, että tänä vuonna Jouluna-konsertissa kuullaan myös kappale Kirkaa.

– Syksyllä toteutettu Kirka-konserttisarja oli hieno toteuttaa. Oli ihanaa nähdä kuinka ne biisit liikuttivat ihmisiä ja vaikuttivat heihin. Koska mukana oli yksi jouluunkin sopiva kappale, otimme sen mukaan konserttiin, 38-vuotias Sariola kertoo.

Idea Kirka-konserttiin tuli Kirkan entisiltä managereilta ja faniklubista. Nyt bändi on päättänyt toteuttaa keväällä jatko-osan Kirka-konserteille.

Jyväskylässä esiintyminen on Sariolalle erityistä. Spesiaaliksi keikan tekee jo sekin, että lapset ovat mukana ja yötä vietetään mummolassa Jyväskylässä.

– Vaikka näitä hommia tekisi kuinka kauan, niin on se aina erityisen hienoa esiintyä kun katsomossa on sukulaisia ja tuttuja. Ja hitsi vie, jos ei tiedä ennakkoon missä he yleisössä istuvat, niin pakko niitä on katseella etsiä, Sariola sanoo ja nauraa.

Hän viettää tänä vuonna joulun perheineen Jyväskylässä sukulaisten luona.

Sariola kertoo haaveilevansa varovasti soolourastakin.

– Kun lapset olivat pieniä, ei oma kovalevy ihan taipunut sooloihin kun Club For Fivekin teettää ihan kokopäiväistä työstä.

Nyt lapsista nuorimmaisella on ikää jo kuusi vuotta, joten arki alkaa olla helpompaa.

– Nyt ehtii keskittyä jo vähän muuhunkin. Kyllä se joskus voisi olla kiva kokeilla jotain muutakin, Maija Sariola sanoo.

Club For Five Jouluna-konsertti Pavijongissa 18.12.