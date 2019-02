Joutorock tulee entistä ehompana – "Martti Syrjä putosi viimeksi veteen"

Legendaarinen Joutorock järjestetään tänä vuonna lauantaina 10. elokuuta Joutsan pankkiaukiolla, irrallaan Joutopäivistä, jotka koetaan 5.–7. heinäkuuta. Festivaalin esiintyjinä nähdään Eppu Normaali, Klamydia, Melrose ja bilebändi Rock’n’ Roll Sensation.

Joku varttuneempi festarivieras saattaa muistaa Eppujen edellisen esiintymisen Joutsassa. Tuolloin Martti Syrjä putosi tarinan mukaan veteen mikrofonin kera. Tapahtuma järjestettiin tuolloin Joutsan uimalassa.

– Nyt tuota vaaraa ei ole, kun paikkana on pankkiaukio, kaukana vedestä, tapahtuman järjestäjä Visa-Matti Kuitunen sanoo.

Kuitunen kertoo päätyneensä kyseisiin bändeihin "nostalgiapläjäys mielessä".

– Ryhdyin kasaamaan Joutopäiville ajoittuvaa, kolmen päivän Kellari Garden Partya, kun tuli vastaan mahdollisuus kiinnittää Eput Joutorockiin.

Musiikillinen Party biletetään 5.–7. heinäkuuta. Tämä tapahtuma oli 3-päiväinen ensimmäisen kerran vuosi sitten.

Joutorockia on järjestetty eri muodoissa ja frekvenssillä Kuitusen mukaan 1970-luvulta. Nyt on tarkoitus herättää tapahtuma isommasti uudelleen. Tavoitteena järjestäjällä on myydä 4 000 lippua tänä vuonna.

Kuitunen on Ravintola Kellarin sekä Hotelli Aaton ja Ellin yrittäjä. Joutorockin lipunmyynti on käynnissä ja yhden päivän festarin ikäraja on 18.