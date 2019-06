Juhannus ei enää sulje Suomea, mutta nämä asiat on hyvä ottaa huomioon

Juhannuksena 20.–23. kesäkuuta palveluissa ja liikenteessä on poikkeusaikatauluja. Monella tapaa Suomi laittoi ennen vanhaan keskikesän juhlan aikaan ukset kiinni, mutta nyt palveluakin on.

Moni kauppa on esimerkiksi mainostanut olevansa juhannuksena auki. Ja tämähän on nykyaikaa. Voidaankin sanoa, että suurin osa kaupoista on auki juhannuksena, osin poikkeusaikatauluilla.

Alkot ovat auki vielä torstaina 20. kesäkuuta kello 9–21, juhannusaattona perjantaina puolestaan kello 9–12. Juhannuspäivänä 22.6. lauantaina Alkon myymälät ovat kiinni – ja luonnollisesti myös sunnuntaina 23. kesäkuuta.

Osa apteekeista pitää ovensa kiinni juhannuksena. Osa on auki, mutta ne palvelevat poikkeusaukioloajoin. Koska apteekkeja on paljon, niitä ei pystytä luettelemaan tässä. Jos on mahdollista, kannattaa tarpeen vaatiessa tarkistaa paikallinen tilanne apteekki.fi.

Kaukoliikenteen junat kulkevat torstaina perjantain aikataulujen mukaan ja juhannusaattona lauantaiaikataulujen mukaan. Juhannuspäivän aamuna ja aamupäivällä kaukojunat ajavat sunnuntailiikenteen mukaan ja illalla lauantailiikenteen mukaan.

Matkahuollon bussiliikenteessä on juhannuksena runsaasti muutoksia. Erityisesti juhannusaaton iltana ja juhannuspäivänä bussit ajavat rajoitetusti ja osa vuoroista jätetään kokonaan ajamatta. Bussiin luottavan kannattaa siis tarkistaa tilanteen Matkahuollon verkkosivuilta.

Juhannusliikenteessä maantiellä kannattaa varautua liikenteen jonoutumiseen. Liikennettä on useilla tieosuuksilla tavallista viikonloppua enemmän, joten matkaan kannattaa varata riittävästi aikaa. Menoliikenteen vilkkain päivä on torstaina 20. kesäkuuta ja paluuliikenteen sunnuntaina. Myös perjantaiaamupäivällä menoliikennettä on runsaasti, mutta selvästi vähemmän kuin torstaina.

Myös tietyöt ja joukkotapahtumat voivat haitata liikennettä. Jämsän Himokseen esimerkiksi on tulossa paljon festariväkeä ja Keuruulle Ison kirjan vieraita juhannukseksi. Jyväskylän seudulla on lisäksi useita tietyöosuuksia.

Juhannus muuttaa myös Jyväskylän seudun Linkki-paikallisliikenteen aikatauluja. Suurimmat poikkeukset koskevat juhannusaattoa ja juhannuspäivää. Torstaina liikennöidään normaalisti. Linkki-liikenne jää juhannusaattona kello 13 juhannuspäivän yli kestävälle liikennöintitauolle. Linkit palaavat liikenteeseen vasta sunnuntaina 23. kesäkuuta. Perjantaina ajetaan lauantaivuorot kello 13 asti. Tasan kello 13 ja sitä aiemmin aikatauluun lähteviksi merkityt vuorot ajetaan normaalisti päätepysäkeille. Aikatauluun kello 13 jälkeen lähteviksi merkittyjä vuoroja ei ajeta. Lauantaina ei liikennöidä ja sunnuntaina 23.6. ajetaan sunnuntaivuorot.