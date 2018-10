Julkkiskokki Maija Silvennoinen kokeili Tinderiä: "Ihmettelen palvelun miestarjontaa"

Julkkiskokki Maija Silvennoinen, 57, on kyllästynyt somen ihmissuhdetarjontaan. Muun muassa Tinderiä ja Eliittikumppaneita hakupalveluina käyttänyt Silvennoinen toteaa, että verkko on täynnä ihmisiä, jotka todellisuudessa ovat muuta kuin esittävät.

– Menin Tinderiin 2013 sinkkuna, kun tytär kehotti. Sain lisäksi usein kuulla muilta, että kannattaa kokeilla Tinderiä, jos etsii elämänkumppania. Kokeilin myös Eliittikumppaneita.

– Olin uteliaan kiinnostunut selvittämään, mitä verkosta löytyy, kun olin kolme vuotta asiaa pohtinut. Nyt en enää ole Tinderissä, koska koin, että se on ajan haaskausta. En voisi luottaa sellaisiin ihmisiin, joihin Tinderissä törmäsin.

Silvennoinen huomasi ainakin kolme trendiä ihmisissä, jotka ilmoittivat etsivänsä seuraa verkossa.

– On niitä, jotka vain testaavat, kelpaavatko he kenellekään, eli kuinka paljon tulee matcheja. Sitten on niitä, jotka haluavat puhelinnumeron ja kohta jo kysytään puolialastomia vartalokuvia. Ja sitten on niitä, jotka tulevat treffeille, mutta ovat valehdelleet tietonsa itsestään.

– Kävin muutamilla treffeillä ja olihan se huvittavaa, että "liikuntaa harrastava, kuntosalilla käyvä mies" osoittautuukin itse tapaamisessa plösömahaiseksi sohvaperunaksi. Tuli sellainen mielikuva, että hyvin harva verkossa tosissaan etsii seuraa, motiivit ovat muut.

Silvennoisen mukaan ihmiset myös ovat verkossa muilla kuin ajanmukaisilla kuvilla. Eikä vaihtuvuutta juuri ole. Hyvin harva myöskään tarjoutuu treffeille.

– Oli paljon niitä, jotka halusivat vain kirjoitella. Sitten, kun piti tavata, he katosivat.

Silvennoinen kiistää, että olisi ronkeli miesten suhteen.

– Onko se nyt liikaa vaadittu, että kumppani ei polta, käyttää alkoholia kohtuudella, on hyvän ruoan ystävä, pitää itsestään huolta fyysisesti ja on minun kanssani samalla aaltopituudella. Muuta en toivo. Olen itsellinen nainen ja taloudellisesti miehestä riippumaton.

Ravintolasta Silvennoinen ei miestä etsi.

– Siellä on suurin osa miehistä kännisiä, joilta tulee ehdotuksia laidasta laitaan.

Silvennoinen korostaa, ettei ole epätoivoinen.

– Olen päättänyt, että en varsinaisesti etsi miestä. Sellainen tulee kohdalle, jos on tullakseen.

Televisiostakin tuttu Maija Silvennoinen asuu Saarijärvellä, mutta pitää Katriina kasvisravintolaa Jyväskylässä.