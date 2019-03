Julkkiskokki Maija Silvennoinen yllättää jälleen – etsii seuraa Napakympistä

Keskisuomalainen julkkiskokki Maija Silvennoinen yllättää jälleen. Hän on mukana Janne Katajan juontamassa tv-ohjelmassa Napakymppi, joka tulee ulos 3. huhtikuuta kello 20 Nelosella. Ohjelmassa etsitään leikkimielisesti tai tositarkoituksella seuraa.

Kanava tiedotti, että ohjelmassa on keväällä mukana "kokkiohjelmista tuttu Neiti X, jolle tarjoillaan kebabia, Kama Sutraa mustalla vyöllä ja hotellia puussa". Keskisuomalainen selvitti, että kyseessä on tv-kokkinakin tunnetuksi tullut Silvennoinen, joka asuu Saarijärvellä ja jolla on Katriina-kasvisravintola Jyväskylässä.

Silvennoinen kertoi Keskisuomalaiselle lokakuussa, että on kyllästynyt somen ihmissuhdetarjontaan. Muun muassa Tinderiä ja Eliittikumppaneita hakupalveluina käyttänyt Silvennoinen totesi tuolloin, että verkko on täynnä ihmisiä, jotka todellisuudessa ovat muuta kuin mitä esittävät.

– Olin uteliaan kiinnostunut selvittämään, mitä verkosta löytyy, kun olin kolme vuotta asiaa pohtinut. Nyt en enää ole Tinderissä, koska koin, että se on ajan haaskausta. En voisi luottaa sellaisiin ihmisiin, joihin Tinderissä törmäsin, Silvennoinen kertoi tuolloin.

Samassa yhteydessä hän kertoi, ettei hae miestä myöskään ravintolasta.

– Siellä on suurin osa miehistä kännisiä, joilta tulee ehdotuksia laidasta laitaan.

Lokakuussa Silvennoinen oli sitä mieltä, ettei varsinaisesti etsi miestä lainkaan.

– Sellainen tulee kohdalle, jos on tullakseen.

Nähtäväksi jää, tuleeko sellainen kohdalle nyt tv-ruudussa.