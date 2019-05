Juoksijalegenda Martti Vainio on vihdoinkin valmis hellittämään – mutta ei lopettamaan

Juoksijalegenda, Haapamäen Höyryveturipuiston isäntä Martti Vainio toivoo ja uskoo, että alkava kesä on kerrassaan poikkeuksellinen. Matkailualan yrittäjänä hän on tottunut tekemään turistisesonkeina ympäripyöreitä työpäiviä, mutta nyt unelmissa siintävät rakennuspuuhat, metsähommat ja pelkkä vapaamuotoinen kotona oleminen.

– Matkailuala on sellaista hommaa, että aamulla on tultava aikaisin töihin ja päivä hurahtaa nopeasti iltaan. Asiakkaat määräävät aikataulut, aina kun tulee jotain eteen. Kesäisin kotona ei koskaan ole tiedetty, milloin pääsen tulemaan. Matkailuautokin on seissyt käyttämättömänä, mutta nyt olisi kiva perheen kanssa reissata, Vainio maalailee tulevia leppoisia päiviä.

Elämänmuutoksen mahdollistavat puistotoiminnan vuokralaiset, oululaispariskunta Sari Teräs-Nikula ja Jussi Nikula.

Vainio on luvannut hoitaa jatkossakin tanssien pyörittämistä tyyliin ”minusta tulee lipunmyyjä” ja veturikalustoesittelyjä, mutta muutoin on aika ottaa rennommin.

– Mittarissa on 68, joten haluan vetäytyä tästä hiljalleen. Jotain olen valmis puuhaamaan, mutta vastuista olisi mukava päästä. Tuntuu, että töitä olen tehnyt tarpeeksi. Mutta kiikkustuoliin en aio jumiutua.

Menneinä kesinä Vainio sanoo harmitelleensa eniten sitä, että yhteinen aika Kalle-pojan, 15, kanssa on jäänyt liian vähiin. Nyt yhteisiä vapaapäiviä on luvassa.

Kansainvälisen huippu-urheilu-uran pitkänmatkanjuoksijana tehnyt Vainio hakeutui matkailualalle jo rinnan kilpaurheilun kanssa.

– Kun muutin vuonna 1981 Turusta Saarijärven perukoille ja jätin inssin hommat Wärtsilällä, kaikki pitivät minua hulluna. 1982 ryhdyin vetämään Karstulan Lomakouheroa. Siellä oli aluksi vain muutama mökki, ja ensimmäiset juhannustanssit pidettiin 1982 kalliolla. Siitä asti olen tansseja pyörittänyt.

– Lomakouheroa rakennettiin joka vuosi lisää, ja 1990-luvun alussa tehtiin Martinhovi. Se oli niin suosittu, että sain niin sanotut kultalevyt, jotka ovat nyt seinällä Veturipuistossa.

– Yrittäjyys on aina kiehtonut, ja on ollut hienoa saada kehitellä uutta ja miettiä, miten houkutella asiakkaita. Olen mekaanisen puuteollisuuden inssi, joten rakennuspuolikin on ollut läheistä.

Vuoden 2002 syksyllä ”keuruulaiset alkoivat soitella” Vainiolle, sillä pitäjässä oli huoli Haapamäen Höyryveturipuiston tulevaisuudesta.

– Tuolloin oli lähellä, ettei puiston ovia naulattu kiinni. Kun lokakuussa tulin tänne katsomaan, oli hieno, aurinkoinen päivä, ja paikka teki vaikutuksen. Ajattelin, että tämä pitää säilyttää, eihän koko maailmassa ole toista kohdetta, jossa olisi näin paljon höyryvetureita.

Vainio kertoo lähteneensä siitä, että ravintolan ja tanssien vetäminen oli hänelle tuttua puuhaa, mutta veturipuoleen olisi perehdyttävä. Pohdinnan jälkeen hän päätti ryhtyä maailman suurimman höyryveturipuiston isännäksi.

– Laskimme, että tansseilla paikka nostetaan tunnetuksi, ja niinhän siinä on käynytkin. Myös karavaanarialue suunniteltiin heti, ja silläkin on vakituiset käyttäjänsä.

Vainio itse muutti Haapamäelle heti vuonna 2002 ja ”kämppäsi” veturipuiston päärakennuksessa. Kun myös rautatieläisten vanha lepohuone, Hilton, siirtyi hänen omistukseensa keväällä 2003, remontoitiin siihen puistoisännälle asuintilat.

2006 valmistui koko perhettä varten hirsitalo puiston viereen Niemelänjärven rannalle, ja Salla-vaimo ja Kalle pääsivät muuttamaan Haapamäelle.

– Tykkäämme asua täällä. Kesällä tuntuu kuin olisi mökillä, kun talo on järven rannassa. Yli viisihehtaarisella tontilla riittää puuhommia. Olemme kotiutuneet tänne, vaikka vaimo kulkeekin Jyväskylässä töissä.

Liikunnalla on edelleen tärkeä osa Vainion elämässä. Lajivalikoimaan ovat kuuluneet muun muassa vuorikiipeily ja moottorikelkkailu. Edelleen hän myös juoksee, hiihtää ja sauvakävelee – eikä aivan vähän.

– Tavoite on ollut juosta joka vuosi 2 000 kilometriä, mutta aiempaan verrattuna juoksulenkit ovat vähissä. Hiihtämisestä tykkään tosi paljon, ja se on helpompaakin kuin juokseminen. Tänä talvena kilometrejä tuli sellaiset 1 500 kilometriä, Martti Vainio sanoo.