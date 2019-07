Jysäri jyrähtää käyntiin seitsemättä kertaa – Viime vuonna 16 000 kävijää

Ysärimusiikin superfestari Jysäri pärähtää taas käyntiin Jämsän Himoksella perjantaina 5.7. Juhlat jatkuvat lauantai-iltaan saakka. Festivaali on Suomen suurin 90-luvulla julkaistuun musiikkin keskittynyt tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna seitsemättä kertaa.

Suomen suurin ysärifestari keräsi viime vuonna Himokselle 16 000 kävijää. Ennätysyleisön lisäksi perjantain ja kahden päivän VIP-liput myytiin loppuun viime vuoden ensimmäisen festaripäivän aikana. Tapahtumalle on syntynyt jo vakiintunut fanijoukko, joka satsaa 90-luvun tyylin mukaiseen pukeutumiseen ja rekvisiittaan.

Perjantaina esiintyvät muun muassa Slave To The Music ja Take Me Away -hiteistään tuttu Twenty 4 Seven. Päivä huipentuu E-Typen pyrotekniikan sävyttämään show’hun sekä DJ Matti Airaksisen dj-spektaakkeliin. Lauantaina festareilla nähdään hiphop-duo The Outhere Brothers, eurodancen kuningatar Pandora sekä kotimainen suursuosikki Waldo’s People. Lauantain päättää itseoikeutetusti Scooter. Festivaalin juontajina toimivat DJ Ice K sekä Hitmix-radiokanavan suosikkijuontaja Kimmo Sainio.

– Jysärin ohjelma on ennennäkemättömän upea. Uskomattomat ysäribileet alkavat tuttuun tapaan jo torstaina Himos Areenan Warm Up -bileissä, joissa pääsee tutustumaan ysärihitteihin jo etukäteen. Festaripäivien jälkeen juhlat jatkuvat tietysti Himos Areenalla DJ Ice K:n johdolla, kertoo tapahtuman tuottaja Jessica Toivonen.