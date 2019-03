Jyväskyläisnäyttelijän kauhun hetket uintireissulla – "Olipahan hieman karmiva kokemus"

Jyväskylästä maailmalle, Yhdysvaltain Hollywoodiin lähtenyt näyttelijä Sini Hill koki kauhun hetkiä lomalla Mexicon Tulumissa.

– Cenotes Dos Ojoseilla on yksi hämärämpi luola nimeltään Bat Cave. Se on nimensä mukaisesti lepakkoluola, jossa sain uida satojen lepakkojen lentäessä yläpuolella sekä aivan vierestä. Olipahan unohtumaton, hieman karmiva kokemus, Sini Hill kertoo.

Hill oli ennen Mexicon lomaansa Bahamalla Eleuthera-nimiselle saarella, jossa kuvattiin iso mainoskampanja White Claw -merkkiselle juomalle. Saari on tunnettu paitsi kauniista maisemistaan, siitä, että laulaja Lenny Kravitz asuu täällä.

– Minut valittiin tuhansien hakijoiden joukosta mainoskampanjaan. Kaksipäiväisissä koekuvauksissa testattiin muun muassa uimataitoa, sillä kuvaukset olivat keskellä merta katamaraanilla ja sisälsivät paljon uimahyppyjä ja sukeltamista. Kuvaukset kestivät viisi päivää. Palkasta voin sen verran sanoa, että se on tällaisesta kampanjasta monen ihmisen puolen vuoden tulot, Sini Hill paljastaa.

Bahamalta Hill lensi poikaystävänsä kanssa lomareissulle Mexicon Tulumiin, joka sijaitsee Quintanaroon osavaltiossa Karibianmeren rannalla.

– Mieleenpainuvin kokemus oli uida ja snorklailla Cenotes Dos Ojos -luolilla, jotka ovat mayakansan pyhiä paikkoja. Luolien alla on valtavia vedenalaisia katedraaleja ja tunneleita, joiden kerrotaan jatkuvan yli 80 kilometriä. Vesi on kristallinkirkasta. Vaikka uimme vain snorkkeleilla, pinnalta näki hyvin luolaverkoston, joka on varmasti kokeneemman sukeltajan unelmapaikka.

– Tulum on ihana kylä, jossa on tyylikkäällä tavalla boheemi ja rento tunnelma. Cocktaileja voi nauttia baaritiskillä hauskasti keinussa istuen ja ravintoloita löytyy joka lähtöön, aina katukojujen tacoista fine diningiin, Sini Hill lähettää terveiset Suomen keväiseen loskaan.