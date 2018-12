Jyväskyläläinen DJ Ulrika, 21, soittaa Suomen suurimmissa yökerhoissa – "Koulussa istuin takarivissä kuunnellen salaa musiikkia"

Jyväskyläläinen Lotta Uotila, 21, artistinimeltään DJ Ulrika soittaa työkseen musiikkia Suomen suurimmissa yökerhoissa. Uotila on yrittäjä ja yksi Suomen suosituimmista naisdj:stä.

– Haaveilin dj:n ammatista jo pikkutyttönä. Nyt elän unelmaani unelma-ammatissani ja soitan heittämällä yli 100 keikkaa vuodessa.

Alkusysäys Uotilan uralle oli pääsy Suomen suurimpiin dj-nimiin kuuluvan Lauri Lappalaisen, DJ Larren G:n oppiin Bra2-yökerhoon.

– Seurasin Laurin työskentelyä vuoden baarin aukioloaikoina keskiviikosta lauantaihin. Olin viimeistä vuotta lukiossa ja menin kouluun parin tunnin yöunilla. Koulussa istuin takarivissä kuunnellen salaa musiikkia ja harjoitellen soitto-ohjelman käyttöä tietokoneella. Halusin oppia kaiken heti.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen Uotila harjoitteli soittamista minkä ehti. Soittaminen kiilasi tärkeysjärjestyksessä kaiken muun edelle.

– Karkasin soittamaan jopa kesken ylioppilasjuhlieni. En ole ikinä kokenut mihinkään muuhun asiaan sellaista paloa.

Työ vaatii sekä lujia hermoja että fyysistä kestävyyttä. Dj huolehtii yökerhon tunnelmasta läpi yön.

– Keikkani kestävät kuudesta kahdeksaan tuntia. Pisin keikkani on ollut 12-tuntinen. Kun normaalissa päivätyössä käyvä ihminen pitää kahdeksan tunnin työpäivän aikana lounastauon ja kaksi kahvitaukoa, dj ei voi poistua työpisteeltään hetkeksikään.

Jokainen keikka on erilainen. Dj:n on luettava yleisöään taukoamatta.

– En suunnittele keikkojani etukäteen, vaan rakennan ne alusta loppuun tunnelman ja yleisön mukaan. Yleinen luulo on, että dj:ltä löytyy kaikki maailman biisit. Todellisuudessa valitsen kappaleeni tarkkaan ja ostan niistä jokaisen itse. Tietokoneellani on noin 7 000 biisiä.

Joitakin nuori nainen dj-pöydän takana hämmästyttää. Myös Uotila on törmännyt urallaan ennakkoluuloihin.

– Dj-ala on hyvin miesvaltainen ja naisdj:tä katsotaan yhä kaksi kertaa. Voisin verrata naispuolista dj:tä naispuoliseen rallikuskiin. Olen naisena joutunut joissakin tilanteissa todistelemaan taitojani. Urani alkuaikoina sain jonkin verran kommentteja sukupuolestani. On ollut hienoa, kun samat kommentoijat ovat tulleet keikkani jälkeen kehumaan settiäni aidosti yllättyneenä.

– Kollegoiltani en ole ikinä kuullut epäilyksen sanaa taidoistani. Voin kutsua monia kollegoistani hyviksi ystävikseni. Olemme aina valmiita auttamaan toisiamme ja seisomme toistemme puolella.

Uotila uskoo, että kovan työn, oikeiden kontaktien sekä läheisten, ystävien ja kollegojen tuen lisäksi hänen menestyksensä taustalla on kyky heittäytyä ja innostua asioista täysillä.

– Olen alusta asti halunnut tehdä tästä ammattini. Kun innostun jostakin, en halua jäädä himmailemaan ja odottelemaan, mitä tapahtuu.

Uotila toivoo saavansa työskennellä aina musiikin parissa. Haave musiikkialan opinnoista ulkomailla on käymässä toteen: unelmien opiskelupaikka Hollannissa varmistui marraskuun alussa.

– Dj:n työ on intohimoni, mutta haaveilen myös esimerkiksi musiikkituottajan ammatista.

Illasta toiseen yökerhoissa soittavalle ja vapaa-ajastaan suuren osan kuulokkeet päässä viettävälle Uotilalle musiikki on työn lisäksi tärkeä voimavara.

– Onnistuneen illan jälkeinen tunne on huikea ja olen monen keikan jälkeen itkenyt onnesta. Ajattelen, että musiikki on ihmisen sielun ääni. Musiikin avulla saan keikoillani yhteyden satoihin ihmisiin sanomatta heille sanaakaan. Se on uskomaton voima ja tunne, DJ Ulrika sanoo.