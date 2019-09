Jyväskyläläinen Eija Kannisto-Ceesay rakennuttaa koulua pieneen gambialaiskylään

Jyväskyläläisellä Eija Kannisto-Ceesaylla on rakennusprojekti Gambiassa. Kayelin-kylän koulurakennuksesta on pystyssä jo seinät. Kun rahaa saadaan lisää, saa rakennus myös katon, lattia ja ikkunat.

Kannisto-Ceesayn perustaman Rise and Shine -hyväntekeväisyysyhdistyksen jäsenet ovat keränneet koulua varten rahaa työskentelemällä muun muassa Neste Rallyssa järjestysmiehinä.

– Osa kylän lapsista käy koulua pitkän matkan päästä. Koska päivät ovat kuumia, he eivät voi lähteä kotiin ennen auringonlaskua. Silloin taas tulee nopeasti pimeää ja kulku on vaarallista. Rise and Shine ry:n koulurakennus nousee lahjoituksena saadulle tontille, ihan kylän viereen, Kannisto-Ceesay kertoo.

Kannisto-Ceesay tunsi kiinnostusta Afrikkaa kohtaan jo lapsena. Jokin mantereessa veti puoleensa.

– Sanoin kerran kaverillekin, että sitten kun meidän lapset ovat isoja ja lähteneet kotoa, aletaan auttaa Afrikan lapsia.

Vaikka heitto oli vailla selvää suunnitelmaa, näin kuitenkin kävi.

Kannisto-Ceesay mietti useaan kertaan matkaa Afrikan Gambiaan, mutta eteen tuli aina esteitä. Kerran hän oli jo ottanut tarvittavat rokotteetkin, mutta koska lehdissä kirjoiteltiin siitä kuinka valkoiset naiset matkustavat maahan nuorten miesten perässä, Kannisto-Ceesay perui matkasuunnitelmansa.

– En halunnut kuulua siihen sakkiin.

Kun Kannisto-Ceesay sitten vihdoin meni Gambiaan, rakastui hän maan kansaan ja sen positiiviseen elämänasenteeseen. Vaikka olot Afrikan pienimmässä maassa ovat köyhät, on ihmisten elämässä riemua ja iloa.

– Se oli myös eräänlainen paluu menneeseen, sillä samoin kuin omassa lapsuudessa, sieltä puuttuu jatkuva tietotekniikan läsnäolo, sosiaalisten medioiden päivitys ja moni muukin tekniikan asia. Tuntui myös jollain tapaa vapauttavalta, kun ei ollutkaan koko ajan perillä koko ulkopuolisen maailman menosta.

Kannisto-Ceesay löysi lopulta Gambiasta elämänkumppanin ja nyt he rakentavat yhdistyksen kanssa miehen kotikylään koulua. Ja kyllä – omat lapset ovat jo aikuisia, eli se ystävälle lausuttu ennuste on toteutunut.

Kavelin-kylä on pieni ja kaukana kaikesta. Asukkaita on nelisensataa ja vanha koulurakennus käyttökelvoton.

– Projektin hinta-arvio vaihtelee, sillä Gambiassa betonisäkin hinta voi olla tänään eri kuin huomenna tai ylihuomenna.

Tästä johtuen hinta-arvio on 7 000–10 000 euroa.

Yhdistyksen periaate on hankkia mahdollisimman paljon tarvikkeita paikan päältä ja tukea näin paikallista yrittäjyyttä.

Tämän lisäksi Kannisto-Ceesay on kuljettanut muiden suomalaisten kanssa maahan lahjoituksena muun muassa kävelykeppejä, verenpainemittareita, ompelukoneita ja polkupyöriä. Muun muassa matkaoppaana, myyntitöissä ja henkilökohtaisena avustajana työskennellyt Kannisto-Ceesay uskoo, että koulu saadaan pystyyn vuoden sisällä.

Yhdistys tekee yhteistyötä muun muassa Joensuun koulutuskuntayhtymän ja jyväskyläläisen Foodin kanssa. Vireillä on muitakin yhteistyökumppanuuksia, kuten koulutuskeskuksia ja aurinkopaneeleita toimittava yritys.