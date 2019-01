Jyväskyläläinen Iisa, 13, kirjoitti 436-sivuisen fantasiaromaanin, jossa maata hallitsee kaksi heimoa

Kaukana villien erämaiden ja kesyttömien merten takana on ylimääräisiltä katseilta piilotettu maa, jossa sopu vallitsee eri eläinlajien välillä. Sitä hallitsevat kaksi heimoa, Valoheimo ja Pimeysheimo.

Tuossa on lähtökohta 436-sivuiselle romaanille, joka on juuri julkaistu lukijoiden saataville. Kirjan nimi on Selviävät mysteerit ja sen on kirjoittanut vasta 13-vuotias Iisa Männistö Jyväskylästä. Eikä tässä vielä kaikki: syntymässä on peräti viisiosainen Kaukaisuuden taistelijat -kirjasarja.

– Sarjan toinenkin osa on jo valmis ja kirjoitan parhaillaan kolmatta osaa, Iisa kertoo.

Kirja sopii Iisan mukaan hyvin alakouluikäisille, mutta tietysti myös vanhemmat lukijat viihtyvät sen parissa.

Kirjailijaksi voi tulla jo hyvin nuorena, jos on aina rakastanut lukemista ja kirjoittamista kuten Iisa Männistö. Kirjallisuuden lisäksi hänen toinen suuri rakkautensa on aina ollut eläimet. Luonto, historia ja erilaiset myytit ovat myös Iisan kiinnostuksen kohteita.

Selviävät mysteerit -kirjan päähenkilöitä ovat eläimet: koira Huurre, kissanpentu Salama ja kauriinvasa Verso. Ne huomaavat omaavansa ihmeellisiä voimia, suorastaan vaarallisia kykyjä. Niitä tarvitaan, kun sopu heimojen välillä alkaa rakoilla. Varsinaisia hyviksiä ja pahiksia kirjassa ei ole.

– Pyrin kirjoittaessani tasapainoon, Iisa sanoo.

Kuten huomata voi, kyseessä on fantasiakirja. Sellaiset ovat myös Iisan lukusuosikkeja.

– Lempikirjailijani ja esikuvani on Elina Rouhiainen.

Rouhiainen on tunnettu ja palkittu 30-vuotias kirjailija, joka kirjoittaa fantasiaa ja pitää koirista. Niistä pitää myös Iisa. Jo pienenä Iisa hän haaveili koirasta ja hoiti lelukoiralaumaansa. Mummulassa oli oikeita koiria, jämptlanninpystykorva ja länsisiperianlaika, joita hän sai hoitaa ja paijata.

Vuosi sitten unelma toteutui, kun perheeseen otettiin oma koira, whippet-rotuinen Shevis. Sen kanssa Iisa leikkii ja ulkoilee paljon, sillä whippetit kaipaavat runsaasti liikuntaa ja toimintaa.

Iisan kirjaa saa Books on Demand -nettikirjakaupasta ja tavallisista kirjakaupoista. Kirjaa painetaan sitä mukaa kuin sitä tilataan. Iisa yritti löytää kirjalleen myös "perinteistä" suomalaista kustantajaa, mutta sellaista ei löytynyt.

– Lähestyin kaikkia kustantamoja jotka vaan löysin, niitä oli 15. Sain hyvää ja kannustavaa palautetta, mutta ehkä olin kustantajien mielestä liian nuori.

Myös Iisan äiti kirjoitti sähköpostia joillekin kustantajille. Eräässä vastauksessa kysyttiin, kuinka paljon hän on osallistunut kirjoittamiseen. Ei ehkä uskottu, että lapsi pystyisi kirjoittamaan niin hyvää tekstiä. Äiti ei ole tietenkään auttanut lainkaan, teksti on kokonaan Iisan tekemää.

Iisa ei antanut periksi, vaan laittoi kirjansa omakustanteena saataville. Ehkä kirjan seuraavat osat kiinnostavat jo kustantajiakin.

Iisa ei suinkaan istu aina nenä kirjassa lukemassa tai läppärin ääressä kirjoittamassa, sillä hän pitää myös urheilusta ja kaverien kanssa olemisesta. Myös koulunkäynti on kivaa. Iisa käy Jyväskylän steinerkoulun seitsemättä luokkaa.

Aikaa riittää harrastuksiin ja koiran hoitoon, sillä Iisa ei tuhlaa sitä somessa pyörimiseen tai videopelien pelaamiseen.

Isona Iisa toivoo, kirjoittamisen lisäksi, voivansa työskennellä eläinten parissa.

– Haaveammattini on eläinlääkäri.

