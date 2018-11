Jyväskyläläinen Jarno Hietalahti, 34, on Suomen johtava huumorinfilosofi – kuka kirjailija osuu hänen nauruhermoonsa parhaiten?

Tutkijatohtori Jarno Hietalahti, 34, on Suomen johtava huumorinfilosofi. Hänen alan gradunsa hyväksyttiin aikoinaan arvosanalla laudatur, jota on annettu vain harvoin. Pari vuotta sitten hän väitteli tohtoriksi ja tänä syksynä häneltä julkaistiin kirja Huumorin ja naurun filosofia.

– Olen keskipohjalainen, joille nöyryys on hyvin luonteenomaista, emmekä tykkää korostaa itseämme. Kun erilaisissa hakemuksissa pitää yrittää löytää tapoja kehua itseään, niin tuo on se, minkä olen kehdannut kirjoittaa, Suomen johtava huumorinfilosofi. Tässä vaiheessa ei nimittäin muita ole.

Hauskasti sanottu! Huumorin tutkija taitaa olla huumorimies itsekin?

Sen Hietalahti kiistää. Humoristina hän on aivan tavallinen, ei seurueen ykkösvitsailija.

– Tutkijan tavoitteena on huumorin ymmärtäminen, ei huumorin keinojen omaksuminen.

Sen hän on huomannut, että tieteellisissä seminaareissa häneltä taidetaan joskus odottaa jotain tavallisuudesta poikkeavaa.

– Huumoriaihe tuntuu kepeältä ja siellä ehkä odotetaan, että nyt tulee jotain hauskaa. Minä tulen ja kerron teoreettiset näkemykset huumorista.

Hietalahti on absurdin huumorin ystävä. Yksi hänen suosikeistaan on Monty Python. Huumoriin suuntautuminen saattoi alkaa lapsena nimenomaan tuon brittiläisen komediaryhmän ansiosta.

– Isoveljeni Jussi oli nauhoittanut televisiosta meidän Disney-elokuvien päälle Monty Pythonia. Sitä sitten katsottiin, kun elokuvat olivat hävinneet.

Veli otti tapauksen esille puhuessaan Hietalahden väitöskaronkassa. Ilman hänen tekoaan siellä olisi keskusteltu jostain Bambista.

Pienenä Hietalahti ahmi sarjakuvia. Suosikki oli Lassi ja Leevi. Halsuan kirjasto oli kovassa käytössä. Koulussa Hietalahti oli keskimääräistä parempi oppilas kahdeksan–yhdeksän keskiarvollaan, muttei mikään huippuälykkö.

Eräällä yläasteen fysiikan tunnilla tapahtui jotain, mikä oli alkusysäys kohti filosofin uraa. Opettaja pyysi oppilaita miettimään mitä tapahtuisi, jos maailmasta yhtäkkiä katoaisi kitka.

– Kysyin, että jos se tapahtuisi yhdellä hetkellä, mikä se ajan hetki oikeastaan on. Opettaja huomautti, että tuo on sama kysymys, joka jo antiikin filosofiassa on aikanaan esitetty, Zenonin paradoksi.

Yläasteen lopuksi jaettiin stipendejä ATK-kursseja hyvin suorittaneille oppilaille. Hietalahti oli yksi heistä.

– Sain tuolta opettajalta stipendinä Svante Nordinin Filosofian historia -kirjan. Muut pojat saivat tuhannen markan stipendin. Ihmettelin että mitä, minulle tulee kirja, mutta jälkikäteen olen oppinut ymmärtämään sen arvon. Muistan, miten luin sitä kynttilän valossa, kun valmistauduin ylioppilaskirjoituksiin.

Filosofian opinnot olivat lukion jälkeen ainoa vaihtoehto. Pääsykoe meni hyvin ja Hietalahdesta tuli jyväskyläläinen.

Toinen sysäys kohti nykyistä uraa tapahtui yliopistolla kandiseminaarissa. Hietalahdella oli aiheena vieraantuminen. Hän kuuli erään opiskelijan pohtivan, valitsisiko aiheekseen tunneteoriat vai huumorin filosofian.

– Hän valitsi tunneteoriat. Kun kuulin tuon "huumorin filosofian" tajusin, että sehän on asia, jota voi tutkia. Filosofiakin voi olla aidosti elämää lähellä ja koskettaa arkea.

Laudaturseminaarissa Hietalahti ei jatkanut vieraantumisen parissa, vaan alkoi tutkia huumoria. Se on osoittautunut pohjattoman mielenkiintoiseksi.

– Kaikki ovat kokemusasiantuntijoita huumorin suhteen. On ilmiselvää, että maussa on valtavia eroja. Sitten syytämme toisiamme, että toinen on huumorintajuton, kun ei naura samalle kuin itse. Siinä on kiinnostava sosiaalinen vire, vinouma, mikä lieneekään.

Huumorintutkijan suosikkeja televisiosta ovat Monty Pythonin lisäksi Herrasmiesliiga, Rillit huurussa ja kotimainen Pitääkö olla huolissaan.

– Jenni Pääskysaaren luotsaamat Tuomas Kyrö, Miika Nousiainen ja Kari Hotakainen ovat siinä aivan loistavia.

Hotakainen on suosikkeja myös kirjallisuuden puolelta.

– Hänen kirjansa ovat valtavan hersyviä. Kymmenen vuotta sitten luin paljon Kauko Röyhkää. Hän kykeni haastamaan totunnaisuuksia. Yksittäiset kappaleet, joissa näkökulmat vinksahtivat ympäri, olivat jotenkin mestarillisia.

Stand up -koomikoista Hietalahti mainitsee Matti Patrosen, Ismo Leikolan, Tomi Walamiehen, Anitta Ahosen ja Heli Sutelan.

– Ahonen ja Sutela onnistuvat hyvin tuomaan naiseuden näkökulmaa huumoriin, ja molemmat vielä eri tavalla. Esiintyjiä on niin monenlaisia, läheskään kaikkien tekemiset eivät uppoa omaan makuuni.

Hietalahti on tutkinut huumorin filosofiaa kymmenen vuotta. Se ei ole hyydyttänyt hymyä vapaa-ajalla.

– Pystyn nauttimaan vielä huumorista. Kun esitys on tarpeeksi hauska, tutkijapositiot unohtuvat. Ehkä jotain erilaisia sävyjä on tullut, mutta tutkijakin antautuu naurulle ja menee sen vietävänä.